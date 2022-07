Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', agradece ajuda de Tatá Werneck

Marcos Oliveira, que viveu o Beiçola em A Grande Família, usou o perfil no Instagram para agradecer a ajuda de Tatá Werneck. A apresentadora do Lady Night conseguiu um plano de saúde para o ator, que aguarda ser chamado para realizar sua cirurgia de uma fístula na uretra. As informações são da Agência Estado.



"Estou aguardando o hospital Souza Aguiar me chamar para operar. Quero agradecer a Tatá Werneck que conseguiu esse plano de saúde para mim. Só que estou nessa expectativa de internar logo e fazer essa cirurgia. E depois eu tenho mais dois meses de recuperação", contou o ator, nesta sexta-feira (1º), em um vídeo postado em seu perfil.

Marcos falou que depois do procedimento precisará ficar dois meses em recuperação e por isso ainda vai precisar de ajuda: "Depois tenho dois meses de recuperação, ai vou necessitar de mais ajuda. Eu vou voltar a trabalhar, se Deus quiser logo, logo"."Melhorar, pintar o cabelo, ficar com uma cara mais bonita pra todo mundo. Só não façam pedido de pastel, porque eu não faço mais. Quero fazer outras coisas na minha vida", brincou.

Marcos Oliveira aproveitou para agradecer aos médicos que o ajudaram e reforça que está esperando apenas o momento da cirurgia: "Estou pronto e preparado para entrar no hospital e fazer a cirurgia. Depois tem mais 3 ou 4 semanas de fisioterapia Quero trabalhar, preciso trabalhar".