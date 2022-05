Saiba por que Bebel e Agostinho Carrara se odiavam na vida real

Um dos casais mais queridinhos da TV aberta não se davam tão bem assim quanto em cena. A atriz Guta Stresser, que viveu a personagem Bebel em A Grande Família, da Globo, decidiu abrir o jogo sobre o desentendimento com Pedro Cardoso, o icônico Agostinho Carrara. A declaração ocorreu durante uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!. Segundo a artista, a briga ocorreu em 2012, após ela se recusar a regravar uma cena. As informações são do Metrópoles.

"Eu estava irritada esse dia. Estávamos gravando uma cena bem complexa. Era um dia chuvoso e eu estava de [blusa de] alcinha. A diretora falou que queria fazer mais uma vez e eu: "Sério? Está bom, está chovendo e estou morrendo de frio. Ele [Pedro] disse algo como: ‘Não fala assim’ e eu: ‘Não se mete. Estou falando com ela'”, recordou Guta.

VEJA MAIS

Relação nunca mais foi a mesma

A atriz lembra que, desde então, o relacionamento com o parceiro nunca mais foi o mesmo.

"Ensaiava sem olhar [para ele]. Aí no 'gravando' eu fazia [olhando]. Mas os autores foram muito legais, escreveram uma separação para eles e aí teve toda uma história da gente se separar", disse.

Guta revelou ainda que teria sido desqualificada pelo ator depois do ocorrido. "Para começar, foi muito maior do que precisava o tipo de desqualificação. Imagina falarem: ‘Você não é nada, só existe porque eu existo’, em alto e bom tom, para todo mundo ouvir”, criticou Guta.