Após briga, Mirella tenta reconciliação com irmã de Deolane Bezerra

Após uma discussão pública com Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, MC Mirella mandou um áudio pessoal para a mulher e pediu desculpas pelo mal-entendido. Na gravação do áudio, a cantora surpreendeu a todos ao explicar que o pivô da discussão foi Dynho Alves, seu ex-marido, por quem a funkeira ainda tinha sentimentos quando o viu dançando com Dayanne.

"Eu não tenho nada contra você e contra sua irmã, não tenho nada contra vocês. Eu apenas me afastei porque eu não queria ver, eu não queria saber [do Dynho], olhar. Não queria nada, aquela época eu ainda me machucava, ficava triste. Hoje em dia, eu conseguiria falar de boa, tranquilamente, sem problemas", admitiu a cantora no áudio, obtido pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Mirella disse ainda que não estava bem e decidiu se afastar das irmãs Bezerra: "Não estava legal, por isso eu me afastei, por isso eu fiquei na minha e não quis saber de nada. Eu não tô defendendo ele, não tô defendendo ninguém, não tô falando mal de ninguém também", explicou. E lamentou o fato.