Ex-vereadora, 'Musa dos Caminhoneiros' cria perfil nas plataformas de conteúdo adulto

Janice Coelho é ex-vereadora da cidade de Boa Vista/RR, apesar de ser natural de Ituiutaba, interior de Minas Gerais. Além disso, ela tem formação em jornalismo e já atuou em diversos veículos de comunicação. Com 53 anos de idade, ela participou das eleições municipais de 2024, em que estava concorrendo a vereadora da capital de Roraima pelo partido Podemos, mas não conseguiu conquistar uma das cadeiras do poder legislativo da cidade.

Depois disso, ela resolveu criar perfil nas plataformas de conteúdo adulto, apesar de já produzir conteúdo sensual nas redes sociais, como o Instagram. Veja:

VEJA MAIS

A ex-vereadora é conhecida por seus títulos de beleza, sendo eleita a "Musa dos Caminhoneiros" há uma década. Este é um dos títulos que ela mais se orgulho. Aproveitando da sua aparência, ela decidiu expandir a sua criatividade para criar conteúdo sensual para as plataformas de conteúdo adulto, como Privacy e Onlyfans. O reconhecimento pelo título acontece até hoje. Confira

Quando informou aos seguidores que iria produzir este tipo de conteúdo, ele afirmou: "É libertador demais não estar nem aí".

Ela explicou que não vai produzir conteúdo diferente do que já vem postando nas suas redes sociais: "Eu não sou atriz pornô". “A ideia veio dos meus seguidores que me perguntavam se eu tinha o link dessas plataformas. A princípio não me atraía a ideia, mas analisando bem, me rendi, com intenção de monetizar mantendo o mesmo perfil de conteúdos sensuais que eu já posto no Instagram. Nada, além disso!”, contou Janice em entrevista ao portal Roraima 1. Além disso, ela afirma que o conteúdo novo será apenas mais picante.

VEJA MAIS

Janice afirma que: “É desafiador, mas eu respeito a opinião de todos, eu prefiro não responder à maioria, apenas ignorar. Tem muito hater que tenta a qualquer custo te afetar, e é preciso ter um equilíbrio emocional bom para abstrair e ignorar. Se tá na chuva, é para se molhar”

Por fim, ela anunciou que o conteúdo sensual no instagram será reduzido, justamente para que as pessoas assinem o seu conteúdo nas plataformas para maiores de 18 anos. “A exposição do meu corpo e sensualização será reduzida aqui no Instagram… quem quiser continuar vendo as atualizações mais íntimas deste corpinho, trate de assinar meu perfil”, finalizou Janice.

Confira algumas fotos e vídeos do que ela tem postado no instagram:

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)