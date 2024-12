Geisy Arruda aposta em lingerie verde e arranca suspiros: 'Um espetáculo'

A influenciadora Geisy Arruda causou alvoroço entre os seguidores do Instagram na manhã de ontem (9). Com uma sequência de fotos sensuais, a loira apostou em uma lingerie verde com fendas e arrancou suspiros dos fãs.

Nas imagens, a musa do OnlyFans simula estar tomando café e faz caras e bocas, enquanto exibe suas curvas. Não demorou muito para que os admiradores de Arruda lotassem os comentários com inúmeros elogios.

"Verde lindo, amor!", disse um seguidor da musa. "É um belo café da manhã. Um espetáculo!", elogiou outro. Confira a postagem: