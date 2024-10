Geisy Arruda comemora 15 anos de expulsão com vestido rosa: 'resistimos e debutamos'

A influenciadora Geisy Arruda comemorou com os fãs os 15 anos da polêmica envolvendo o seu vestido rosa na sala de aula. Com uma festa com direito a bolo, doces e salgados em tons de rosa, a famosa relembrou o episódio em que foi linchada por usar uma peça de roupa considerada curta para os padrões da instituição.

"Parabéns para o vestido rosa mais polêmico, emblemático e defensor dos Direitos das Mulheres! Resistimos e Debutamos com Bolo, guaraná e muitos doces. 15 Anos de História!", disse a criadora de conteúdo.

Em outra postagem, ela aparece vestindo a peça de roupa polêmica e exalta a beleza do seu corpo ao usá-la. "O vestido pode até ser feio, porém eu fico uma grande gostosa dentro dele!", afirmou.

Relembre

Em outubro de 2009, Geisy, que era estudante do curso de turismo, foi vítima de bullying após usar um vestido curto na aula. Os alunos da União Bandeirante de Ensino (Uniban), campus São Bernardo do Campo, cercaram a jovem e dispararam ofensas contra ela, por conta da vestimenta.

Por conta do tumulto, a ex-estudante de turismo precisou sair do local escoltada pela polícia. O caso teve grande repercussão e gerando vários debates na época. Este episódio colocou Geisy no mundo das celebridades e, atualmente, ela acumula mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, onde trabalha com produção de conteúdos.