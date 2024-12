Modelo que fatura milhões no OnlyFans choca ao revelar ser virgem e cristã

A modelo Sophie Rain chocou os assinantes ao revelar que é uma cristã fervorosa e que ainda é virgem. Rain ficou famosa com seus conteúdos adultos e já conquistou a impressionante quantia de US$ 43,4 milhões ao longo de um ano nas plataformas.

A revelação de Sophie foi feita durante um bate-papo com o youtuber e streamer Kowski. A jovem falou pela primeira vez sobre sua religiosidade. "Eu sou cristã. Eu sei que parece estranho, mas eu não faço nada com ninguém no meu OnlyFans. Sou só eu", contou.

Em seguida, a musa do OnlyFans ainda garantiu nunca ter feito sexo com alguém na vida. "Sou virgem até hoje. Estou esperando pela pessoa certa para passar o resto da minha vida."