Estrela da música pop vende fotos de seu bumbumno Only Fans para financiar turnês

A cantora e compositora Kate Nash, estrela da música pop, revelou que está utilizando a plataforma OnlyFans para gerar renda e financiar suas turnês, que frequentemente resultam em prejuízo. Segundo a artista, é um "momento muito difícil para os artistas fazerem turnês".

Sob o slogan "Butts for tour buses" (Bumbuns para ônibus de turnê), Nash anunciou na última quinta-feira que a renda obtida com a venda de fotos em seu perfil será destinada a cobrir os custos de suas apresentações. "As turnês geram perdas e não lucros", explicou.

A cantora vê a iniciativa como uma forma de protesto: "Também acho que é um pouco de protesto punk, como mulher, assumir o controle do meu corpo e vendê-lo para poder financiar meu projeto de paixão, que na verdade é minha carreira de 18 anos." Nash ressaltou ainda que deseja chamar a atenção para os desafios enfrentados pelos artistas no cenário musical atual. "Quero destacar isso e quero que as pessoas falem sobre isso e que saibam a verdade sobre o que está acontecendo no mercado musical."

Depois de concluir uma turnê de três semanas nos Estados Unidos, Nash deu início a sua série de apresentações no Reino Unido, começando por Glasgow, e seguirá para outros países da Europa. Seu show no Koko, em Londres, já está com os ingressos esgotados.

Apesar do sucesso de público, as dificuldades financeiras permanecem. "Estou perdendo dinheiro com essas turnês", afirmou à BBC News. Nash destacou as opções disponíveis para equilibrar as contas: "Ou você vai, com sorte, vender camisetas suficientes para cobrir a dívida, ou você corta o salário das pessoas, ou demite a banda e a equipe, ou viaja perigosamente."

Ela, no entanto, rejeita qualquer comprometimento com a qualidade dos shows ou o pagamento justo aos membros da equipe. "Isso me deixa em uma posição em que não estou lucrando com as turnês. Então, isso é um trabalho ou um projeto de paixão?"

A artista vê a entrada no OnlyFans como uma decisão prática e empoderadora. "É um momento importante para que as mulheres assumam o controle e se sintam empoderadas", disse Nash, acrescentando que já publicava fotos similares em suas redes sociais.

As imagens postadas na plataforma até o momento são sensuais, mas não explícitas. "Acho que o traseiro é a combinação perfeita de comédia e sexualidade", comentou. "Na verdade, eu gosto de bumbuns. Acho que eles são ótimos. Acho que é engraçado. Gosto de tirar fotos do meu bumbum. Sempre fui um pouco exibicionista. Portanto, vou gostar de fazer isso, e já estou colocando tudo online de qualquer maneira."

A cantora concluiu dizendo que, no curto prazo, essa decisão pode ser mais lucrativa que a música: "Provavelmente vou ganhar mais dinheiro com isso do que com a música nos próximos três meses."