Ex-BBB Vini Rodrigues mostra conteúdo adulto e mãe incentiva: 'Vai vender o teu talento'

O atleta e ex-BBB 24, Vinicius Rodrigues, surpreendeu a todos ao divulgar que abriu perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy. Além disso, ele revelou qual será o conteúdo das suas publicações. “Vou vender o pack do pé. Só o pezinho. Vou começar só com o pé”, brincou Vinícius durante uma entrevista ao Splash, do UOL. Apesar da brincadeira, ele lembrou de outros ex-participantes do BBB que também entraram no ramo: "Se Nizam e Juninho foram, eu vou também”.

Além disso, Vini relevou o que pretende publicar, realmente: “Vou começar com umas fotos sensuais, porque o povo está pedindo muito". Ele conta, ainda, que chegou a receber apoia da própria mãe, quando conversou com ela sobre postar fotos e vídeos sensuais na internet: “Ela falou: 'Vai, filho. Vai vender o seu talento.' Eu falei: 'Vou vender e vai dar bom. Vou parar de correr'”.

O atleta perdeu a perna aos 19 anos, num acidente de trânsito, como relembrou na entrevista ao Splash. Ele contou, também, como a tragédia mudou sua vida para melhor. “Saí de um casulo. Sonhava muito, mas não tinha muitas expectativas de vida. A minha autoestima ficou muito melhor. Eu me senti mais bonito, fiquei mais forte. Se soubesse, já teria cortado minha perna antes, porque melhorou muito”, comentou o ex-BBB.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)