OnlyFans: veja quem são as celebridades que mais faturam na plataforma para adultos

O OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto e exclusivo, tem atraído celebridades de diversas áreas, como música, atuação e redes sociais, que compartilham fotos, vídeos e outros conteúdos pagos.

No Brasil, um dos exemplos mais notáveis é a modelo Andressa Urach, que chegou a acumular R$ 1 milhão em 40 dias no Privacy, outra plataforma de conteúdo +18.

Entre as grandes celebridades do OnlyFans, destacam-se a rapper Iggy Azalea e a cantora Cardi B, que, em 2023, foram as mais bem pagas da plataforma. Iggy Azalea faturou cerca de US$ 48 milhões (R$ 235 milhões), enquanto Cardi B alcançou R$ 220 milhões, ocupando a segunda posição. Em 2022, a rapper havia faturado uma média de US$ 9,4 milhões (R$ 44,9 milhões) por mês. Apesar da assinatura de apenas US$ 4,99, Cardi B atrai milhões de fãs com acesso a fotos de bastidores e momentos exclusivos de sua vida.