Modelo do OnlyFans faz sexo com 101 homens em live de 14 horas

A modelo Lillian Phillips, bastante conhecida no OnlyFans, deu o que falar após protagonizar uma live exclusiva em que fez sexo com 101 homens durante 14 horas. A experiência inusitada foi transmitida na plataforma de conteúdo adulto e incluiu um breve intervalo para Phillips descansar.

Após a transmissão, a musa do OnlyFans disse que se sentiu satisfeita com a experiência, mesmo tendo sentido dores. A influenciadora relatou ainda que a ideia surgiu após ter mantido relação com 23 parceiros em um único dia.

Para este novo desafio, os candidatos precisaram preencher um formulário. Foram mais de 500 interessados e, destes, 200 foram selecionados. O número incluiu substitutos caso algum dos participantes inscritos desistisse.

Lillian organizou a maratona de maneira a manter um revezamento de 15 pessoas a cada hora, resultando em uma média de quatro minutos com cada um dos participantes. Ela também reservou cinco minutos para interações rápidas com os rapazes e, após um período, precisou reduzir devido à quantidade de candidatos.