Esposa de Nego Di revela se terá vídeos de sexo explícito em seu OnlyFans

Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, surpreendeu os internautas ao anunciar sua estreia nas plataformas de conteúdo adulto, como Privacy e OnlyFans. Nesta semana, ela compartilhou um vídeo provocante em suas redes sociais, acompanhado da legenda: "Foi aqui que pediram um exclusivo para fãs? Nossa visita íntima está agendada, te espero lá."

Em entrevista ao jornalista Felipeh Campos, a influenciadora revelou mais detalhes sobre seus futuros conteúdos. Questionada sobre a possibilidade de gravar vídeos com outras pessoas e de incluir cenas de sexo explícito, Gabriela manteve o mistério: "Vocês vão ter que assinar para ver o que tem lá dentro, senão perde a graça", afirmou. Quando Felipeh pediu um spoiler, ela respondeu com um toque de provocação: "Vai ter participações!"

Ao ser questionada se seu conteúdo será mais sensual ou se incluirá cenas explícitas, Gabriela optou por não revelar muito: "Não vou falar, senão perde a graça! Não posso dar muitos spoilers. Deixa os meus assinantes entrarem e tirarem suas próprias conclusões", disse, incentivando a curiosidade. "Assinem que vocês não vão se arrepender."

A influenciadora também comentou sobre o apoio de seu marido, Nego Di, que está preso desde julho, acusado de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). "Conversei com o Di. Ele disse que, quando sair, vai fazer comigo", revelou Gabriela.