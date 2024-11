Esposa de Nego Di anuncia perfil em plataforma adulta e brinca: ‘Visita íntima agendada’

A esposa do humorista Nego Di, Gabriela Sousa, usou as redes sociais, na noite da última segunda-feira (4/11), para anunciar aos seguidores que irá começar criar conteúdo adulto e publicar nas plataformas. Ela ainda revelou que irá compartilhar dicas exclusivas para os assinantes do perfil.

No post, Gabriela deu um ‘spoiler’ publicando uma prévia do seu ensaio sensual. Usando um biquíni branco, ela aparece pousando em uma praia. “Visita íntima agendada”, escreveu na legenda.

Gabriela destacou que planeja postar conteúdos que não podem ser compartilhados no Instagram, incluindo dicas voltadas para o público feminino. “Tem conteúdo que o Instagram derruba e lá não vai ser derrubado”, disse Sousa.

Relembre

Nego Di foi preso em julho deste ano, acusado de estelionato e lavagem de dinheiro em um caso que envolveu mais de R$ 5 milhões. O humorista era sócio de uma loja virtual que não entregava os produtos anunciados a preços promocionais.

Gabriela também foi detida em sua residência ao ser encontrada com uma arma de uso restrito das Forças Armadas sem registro, mas foi liberada após pagar fiança de R$ 14 mil.