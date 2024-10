Remix de 'menina que não trabalha no job' de DJ paraense viraliza na web; entenda

O novo hit do DJ Jr Sales já explodiu na web. Dessa vez, o paraense remixou uma música do MC Xangai e conquistou milhares de postagens nas redes sociais, principalmente no Tik Tok.

A música “Hoje é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job”, juntando o Instagram e Tik Tik, já foi usada mais de 150 mil vezes. Dezenas de coreografias já foram criadas para o remix.

Nesta setxa-feira (18), a música atingiu a posição 137 do Top Brasil, do Spotfy.

A palavra “job” é um termo usado para mulheres que são acompanhantes.

“Eu estava produzindo tecnofunk. Fui procurar acapella de músicas e achei a do Xangai. Baixei, e fui criando o remix. Quando postei o vídeo com a música, e deu no que deu”, revela Jr Sales.

O paraense também é responsável pelo hit “Freeza! Por que você matou o Kuririn?”, que viralizou na web.

Mas quem é MC Xangai?

O jovem de 15 anos, ficou conhecido como o filho de MC Pipokinha, pela proximidade deles. Com mais de 615 mil seguidores no Instagram, o artista compartilha um pouco da sua rotina nas redes sociais.

No ano passado, por ser figura presente na casa de Pipokinha, Xangai foi morar com a cantora.