Prefeitura de Belém divulga o calendário do concurso de quadrilhas e da mostra cultural

A Prefeitura de Belém divulgou os horários das apresentações Concurso de Quadrilhas e da Mostra Cultural do Arraial da Nossa Gente, que acontecerá entre os dias 15 e 30 de junho, na praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto.

Na quarta-feira, 15, iniciará a fase eliminatória do Concurso de Quadrilhas de Belém. Ao todo, 34 grupos irão se apresentar entre os dias 15 e 18, no Piano Palco, sempre das 19h às 23h20. No domingo, 19, será realizada a apuração da fase eliminatória e também a apresentação da Quadrilha da Melhor Idade Pedreirense.

Entre os dias 20 e 23, acontecerá a etapa do Concurso Intermunicipal de Quadrilhas, sob a coordenação da Federação de Quadrilhas de Belém. Nos dias 24, 25 e 26, a Prefeitura de Belém promoverá o Concurso de Misses Caipira, Simpatia, Negritude, LGBTQIA+ e Melhor Idade. No dia 27, será realizada a apuração do concurso de misses, às 19h.

Nos dias 28 e 29, ocorrerá a fase final do concurso de quadrilhas da Prefeitura de Belém, com as apresentações iniciando às 19h. A programação junina de Belém encerra no dia 30, às 19h, com a apuração do concurso de quadrilhas.

Já a Mostra Cultural, acontecerá na Concha Acústica da Praça Waldemar Henrique com a apresentação de grupos parafolclóricos, bois-bumbá, toadas e carimbós. Os shows começarão na quarta-feira, 15, com o Carimbó do Seu Nezinho, Pinduca e grupo parafolclórico Amazônia Dance.

Segundo o presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Michel Pinho, a programação de shows organizada pela Prefeitura de Belém evidencia a diversidade cultural da cidade. “A programação cultural é vasta, vai passear desde os nossos cantores conhecidos, como Pinduca e Arraial do Pavulagem, a outros atores da cena musical de Belém que vão abrilhantar ainda mais esse caminho de diversão e reencontro com nossas raízes”, comentou.

Confira os horários da programação:

Quadrilhas Juninas:

15/06:

19h – 19h20 - Sabor Açaí

19h30 – 19h50 – O Amor é Nosso

20h – 20h20 – Fúria Junina

20h30 – 20h50 – Balão de Ouro

21h – 21h20 – Sedução Ranchista

21h30 – 21h50 – Cristal Junino

22h – 22h20 – Furacão Junino

22h30 – 22h50 – Paraíso Junino

16/06:

19h – 19h20 - Rosa de Ouro

19h30 – 19h50 – Buscapé

20h – 20h20 – Pipocando

20h30 – 20h50 – Atração Junina

21h – 21h20 – Arrastapé

21h30 – 21h50 – Santa Luzia

22h – 22h20 – Impacto Junino

22h30 – 22h50 – Moreninha da Campina

17/06:

19h – 19h20 - Encanto Junino

19h30 – 19h50 – Revelação do Marco

20h – 20h20 – Roceiros Pé de Moleque

20h30 – 20h50 – Rosa Vermelha

21h – 21h20 – Geração Estrela Junina

21h30 – 21h50 – Roceiros da Barão

22h – 22h20 – Amor de um Mensageiro

22h30 – 22h50 – Tradição Junina

23h – 23h20 - Rainha da Juventude

18/06:

19h – 19h20 - Fuzuê Junino

19h30 – 19h50 – Romance Matuto

20h – 20h20 – Mistura Brasileira

20h30 – 20h50 – Renovação de São João

21h – 21h20 – Roceiros da Amizade

21h30 – 21h50 – Encanto da Juventude

22h – 22h20 – Brasileirinha

22h30 – 22h50 – Império Junino

23h – 23h20 - Reino de São João

Mostra Cultural:

15/06:

18h – 19h: Carimbó do Seu Nezinho

21h – 22h30: Pinduca

0h – 1h: Grupo Parafolclórico Amazônia Dance

16/06:

18h – 19h: Mestre Venâncio

19h20 – 20h20: Ayrakira

20h40 – 21h40: Flor da Juventude

22h – 23h: Encanto do Sol

23h20 – 00h20: Flor da Amazônia

17/06

18h – 19h: Carimbó da Maria

19h20 – 20h20: Marronzinho

20h40 – 21h40: Amigos de Cururupú

22h – 23h: Grupo Caiapó

23h20 – 00h20: João da Hora

18/06

18h – 19h: Mestre Pedrinho

19h20 – 20h20: Estrela da Barão

20h40 – 21h40: Trilhas da Amazônia

22h – 23h: Magia da Toada

23h20 – 00h20: Pedrinho Calado

19/06

18h – 19h: Senta Peia

19h20 – 20h20: Curumim Tabatinga

20h40 – 21h40: Frutos do Pará

22h – 23h: Galera da Toada

23h20 – 00h20: Xeiro Verde

20/06

18h – 19h: Carimbó Mururé

19h20 – 20h20: Cobra Venenosa

20h40 – 21h40: Boi Resolvido

22h – 23h: Moara

23h20 – 00h20: Regional Iaça

21/06

18h – 19h: Jurupari

19h20 – 20h20: Conjunto Queimadas

20h40 – 21h40: Rei do Campo

22h – 23h: Uirapuru

23h20 – 00h20: Os Curupiras

22/06

18h – 19h: Estrela do Mar

19h20 – 20h20: Frutos do Pará

20h40 – 21h40: Catiguria

22h – 23h: Pará Caboclo

23h20 – 00h20: Iaça Luterano

23/06

18h – 19h: Moleques do Carimbó

19h20 – 20h20: Oirandé Ara

20h40 – 21h40: Flor do Campo

22h – 23h: Ayakyrã

23h20 – 00h20: Encantos do Curió

24/06

18h – 19h: Tucunduba

19h20 – 20h20: Veludinho

20h40 – 21h40: Parámazo

22h – 23h: Guerreiros do Boi

23h20 – 00h20: Arraial do Pavulagem

25/06

18h – 19h: Flor do Pará

19h20 – 20h20: Estrela Dalva

20h40 – 21h40: Mistura Regional

22h – 23h: Tribo Awaeté

23h20 – 00h20: Suanne Batidão

26/06

18h – 19h: Cabano Mestiço

19h20 – 20h20: Luar do Marco

20h40 – 21h40: Mapinguari

22h – 23h: Tribo dos Feiticeiros

23h20 – 00h20: Adilson Alcântara

27/06

18h – 19h: 3º Idade Pedreirense

19h20 – 20h20: Vila da Barca

20h40 – 21h40: Misterioso de Itaiteua

22h – 23h: Tucuxi

23h20 – 00h20: Paranativo

28/06

18h – 19h: Tambo Iara Amazônia

19h20 – 20h20: Carimbolando

20h40 - 21h40: Boi Vidinho

22h – 23h: Etnias da Dança

23h20 – 00h20: Muiraquitã

29/06

18h – 19h: Parásileiros

19h20 – 20h20: Tamborimbó

20h40 – 21h40: Travesso

22h – 23h: Ballet Folclórico da Amazônia

23h20 – 00h20: Companhia Folclórica Amazônia Brasil

30/06

18h – 19h: Mistura Nativa

19h20 – 20h20: Filhos da Terra

20h40 – 21h40: Os Baioaras

22h – 23h: Companhia Amazônica de Danças

23h20 – 00h20: Decameron

00h20 – 1h20: Banda Warilou