Netflix divulga trailer de 'Família, Pero No Mucho', nova comédia com Leandro Hassum; assista

A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina será tema da nova comédia de Leandro Hassum na Netflix. A plataforma divulgou nesta quarta-feira, 25, o trailer de Família, Pero No Mucho, filme que traz o comediante no papel de um pai ciumento cuja filha fica noiva de um rapaz argentino. A contragosto, ele viaja com a família para Bariloche, onde conhece e imediatamente se estranha com o pai de seu futuro genro.

O elenco de Família, Pero No Mucho conta ainda com Júlia Svacinna, Gabriel Goity, Simón Hempe, Karina Ramil, Mariela Pizzo, João Barreto e Abril di Yorio. A direção é de Felipe Joffily (Cilada) e roteiro de Leandro Soares (Nada Suspeito) e Lucas Blanco.

Família, Pero No Mucho estreia em 18 de julho na Netflix. Confira o trailer aqui