Criadora de conteúdo adulto abre vaga para assistente e promete pagar R$ 93 mil por mês

A criadora de conteúdo adulto, Alicia Davis, abriu vaga para assistente de bronzeamento. Ela pagará ao funcionário um salário mensal de 14,5 mil euros (aproximadamente R$ 93,5 mil). A musa utilizou as redes sociais para anunciar a contratação e estipulou alguns requisitos e habilidades.

Na publicação, ela fez questão de destacar qual o perfil que está interessada: "Procuro alguém com um olhar excepcional para os detalhes, apaixonado, eficiente no trabalho e que traga uma energia extrovertida e divertida".

Quais as atribuições do assistente?

A pessoa contratada deverá acompanhá-la nas viagens para massageá-la e aplicar bronzeador por todo o seu corpo. Aparentemente, não se trata de um trabalho com muito esforço. "Passo a maior parte do meu tempo no sol, seja para manter meu bronzeado ou para gravar conteúdo online. A proteção é importante para garantir que eu me mantenha saudável, mas também é importante ter um par de olhos extra para saber quando preciso me bronzear – especialmente nas áreas que não consigo ver ou alcançar", explicou Davis.

Como a musa trabalha com conteúdo adulto, isso não pode ser um impedimento para o funcionário. Além disso, ele terá que assinar um termo de confidencialidade para que nenhum conteúdo seja vazado. A influenciadora detalhou os motivos: "Haverá momentos em que estarei me bronzeando nua ou criando conteúdo explícito na presença dele e preciso garantir que o candidato certo seja confiável e se sinta confortável nesse ambiente".

Um requisito que ela levará em consideração é o estado civil do candidato. Ela procura, principalmente, por pessoas solteiras."Se um candidato tiver um parceiro, ele não será imediatamente descartado, mas isso será levado em consideração, pois o candidato selecionado não pode permitir que dramas no relacionamento afetem sua confiabilidade para realizar seu trabalho", explicou.

Quanto Alicia Davis ganha com venda de conteúdo adulto?

O valor de 14,5 mil euros (aproximadamente R$ 93,5 mil) pode ser considerado um salário alto. Para conseguir suprir estas e outras obrigações, a musa do OnlyFans fatura mais de R$ 2 milhões por ano com o seu perfil na plataforma. Anteriormente, ela trabalhava como agente carcerária, mas abandonou o emprego por não ganhar tanto.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)