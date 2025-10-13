Atriz de 'Vale Tudo' deixa escapar pista sobre quem matou Odete Roitman; saiba qual

Com a morte da personagem Odete Roitman em “Vale Tudo”, diversas especulações e boatos do público começaram a vir à tona sobre quem de fato matou a vilã da novela. Em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, exibido na última sexta-feira (10), a atriz que interpreta Odete, Débora Bloch, contou sobre as cenas e acabou deixando escapar uma pista sobre o real culpado do assassinato.

Ao revelar sobre os bastidores da gravação da telenovela da TV Globo, a atriz respondeu sobre quantas vezes teve que realizar a cena de morte da vilã: "Cinco, porque são cinco suspeitos". Na sequência, Débora também confirmou que os takes foram realizados com: César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira).

VEJA MAIS

Pista sobre o assassino de Odete Roitman

Enquanto estava explicando os detalhes da morte de Odete Roitman, a plateia notou que a atriz soltou algumas informações que não eram para ser divulgadas antes do último dia da novela.

"Todos atiraram. Mas teve um tiro que tinha o efeito [de sangue]… Não é ketchup, é uma mistura de várias coisas", contou a atriz, antes de se corrigir, rindo: "Ah… Estou falando demais", revelou Bloch.

Após ter exposto demais sobre a personagem, a atriz ainda refletiu sobre a trajetória de Odete com as transformações realizadas no roteiro pela autora Manuela Dias no remake da trama original, exibida entre os anos de 1988 e 1989. Em suas análises, Débora Bloch ainda disse que, se fosse na vida real, a vilã deveria ter sido punida por tudo o que cometeu, mas como é na trama, é compreensível a cena da morte.

Em entrevista enviada pela TV Globo à imprensa, a atriz ressaltou estar gostando da recepção das pessoas. "Ver que o público abraçou essa nova versão da personagem foi gratificante demais. Aonde quer que eu vá, as pessoas me dizem que já estão fazendo bolão sobre o assassino de Odete, está me parecendo que as pessoas já estão mobilizadas. O público ainda vai se surpreender com o que vem depois", finalizou Débora Bloch.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)