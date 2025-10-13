Afonso vai morrer no final de 'Vale Tudo'? Saiba como será o futuro do herdeiro de Odete Roitman

A reta final do remake de "Vale Tudo" guarda não apenas emoção, mas também um desfecho feliz para o casal Afonso e Solange. Após uma batalha contra a leucemia, o triatleta Afonso (Humberto Carrão) conseguirá a cura e terá um final esperançoso ao lado de Solange (Alice Wegmann) e de seus filhos gêmeos.

O ponto de virada na trama começou com a revelação bombástica de que Leonardo (Guilherme Magon), o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) dado como morto, estava vivo. Além disso, ele é um doador de medula óssea compatível para Afonso.

Nos episódios desta semana, o processo para o transplante de medula é iniciado. A volta de Leonardo não só ofereceu uma chance de cura para Afonso, mas também uma mudança drástica no destino da família Roitman.

VEJA MAIS

Agonia e suspensão

Apesar da esperança, a novela eleva a tensão com momentos de grande agonia. Antes do procedimento, Leonardo sofre uma convulsão grave, gerando desespero em Celina (Malu Galli) e Solange. A crise levanta dúvidas sobre a possibilidade de o transplante ocorrer.

Contudo, os exames de Leonardo trazem um alívio momentâneo: "Os exames dele estão bons, o transplante vai ser realizado em breve", garante Celina. O suspense, no entanto, é ampliado quando uma nova crise adia o procedimento, mantendo a incerteza sobre a vida dos irmãos Roitman.

A cura de afonso e o final feliz da família

O momento mais aguardado acontece no antepenúltimo capítulo, previsto para ir ao ar na próxima quarta-feira (15): o transplante é finalmente realizado e se confirma um sucesso, garantindo a cura definitiva de Afonso.

No penúltimo episódio, Solange dá à luz aos gêmeos do casal. O último capítulo de 'Vale Tudo', exibido na sexta-feira (17), mostra a família reunida na praia, celebrando a nova vida ao lado de Sardinha (Lucas Leto).

O final feliz se estende também a Leonardo: ele sobrevive, se reintegra à família Roitman e tem uma emocionante reconciliação.

“Três Graças", a nova novela de Aguinaldo Silva que estreia no próximo dia 20 de outubro, ocupará o lugar do remake de “Vale Tudo”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)