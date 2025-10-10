Capa Jornal Amazônia
Padre chama atenção de fiéis após pedidos de oração por Odete Roitman, de 'Vale Tudo'

Religioso reforçou que a oração cristã deve ser direcionada a pessoas reais e situações concretas de fé

Jennifer Feitosa
fonte

Débora Bloch é Odete Roitman, em "Vale Tudo" (Reprodução / Globo)

O padre Cléber Pagliochi, da Paróquia São Daniel, em Seara (SC), viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (9) após publicar um alerta curioso aos fiéis. O religioso comentou sobre os pedidos de oração que vinha recebendo por Odete Roitman, personagem da novela Vale Tudo, atualmente em reprise.

“Informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman. Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé”, explicou o padre.

Suspense sobre o destino da personagem mobiliza público

A reprise de Vale Tudo tem mantido os telespectadores em suspense sobre o destino de Odete Roitman, cuja morte é um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira. Até o dia 17, o público deve descobrir se a vilã realmente morreu ou se teria fingido o próprio assassinato para se afastar da família.

Padre alerta sobre limites entre fé e ficção

O padre Cléber destacou que é importante não confundir a fé com a fantasia. “Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam, pelos que precisam de consolo e esperança — e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho. Com gratidão, bom humor e fé”, afirmou o religioso.

Com bom humor, o comunicado do sacerdote reforçou a importância de manter a espiritualidade voltada a questões reais da vida, distinguindo entre a devoção e o entretenimento televisivo.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

