O Liberal chevron right Variedades chevron right

Famoso por injetar óleo mineral nos braços, ‘Popeye Brasileiro’ morre aos 55 anos

Arlindo de Souza ganhou projeção nacional após participar de programas de televisão, onde chamava atenção ao exibir um físico fora do padrão

Gabrielle Borges
fonte

A suspeita é de que a causa da morte tenha sido falência múltipla dos órgãos em decorrência de complicações renais. (Reprodução/Redes Sociais)

Arlindo de Souza, popularmente conhecido como “Popeye Brasileiro”, morreu na última terça-feira (13), aos 55 anos. O pernambucano ganhou notoriedade nacional após chamar atenção pelo uso de injeções de óleo mineral nos braços, procedimento que o transformou em figura conhecida nas redes sociais.

Segundo familiares, a morte foi provocada por complicações associadas a problemas renais. Natural de Olinda (PE), Arlindo estava internado desde dezembro no Hospital Otávio de Freitas, na Zona Oeste do Recife, onde o óbito foi confirmado pela unidade de saúde.

De acordo com relato de um dos sobrinhos, o quadro de saúde se agravou rapidamente. “O pulmão começou a encher de líquido e ele não chegou a iniciar a hemodiálise. Antes disso, sofreu uma parada cardíaca”, afirmou.

Ainda segundo o familiar, o atestado de óbito não havia sido emitido, mas a suspeita é de que a causa da morte tenha sido falência múltipla dos órgãos.

Quem foi o Popeye brasileiro?

O “Popeye Brasileiro” ganhou projeção nacional após participar de programas de televisão, onde chamava atenção ao exibir um físico fora do padrão, resultado de modificações corporais feitas por meio da aplicação de óleo mineral e álcool.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)

