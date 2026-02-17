Influenciadora Patixa Teló movimenta programação carnavalesca em Belém

A influenciadora Patixa Teló está mais uma vez em Belém e movimentou a cena carnavalesca da capital paraense nesta semana. Na última segunda-feira (16), a criadora de conteúdo participou de uma série de programações festivas e marcou presença em diferentes pontos da cidade.

VEJA MAIS

Conhecida nas redes sociais como “Rainha do Amazonas”, Patixa esteve em um samba realizado na Estação das Docas. Mais tarde, foi no CarnaBelém que ela mostrou todo o seu gingado ao curtir o show da cantora Valesca Popozuda, no Complexo Ver-o-Rio.

Patixa também apareceu em um registro publicado nas redes sociais declarando seu amor por Belém. Uma internauta compartilhou um vídeo em que a influenciadora surge em cima do palco, durante uma pausa no show de Valesca, e aproveita o momento para se dirigir ao público. “Eu amo a minha cidade”, disse ao microfone.

Natural de Juruti, no Pará, Patixa consolidou a fama após participar do reality show “Rancho do Maia”, do influenciador Carlinhos Maia. Ela, que vive há anos em Manaus, conquistou o público com seus vídeos bem-humorados e personalidade autêntica.