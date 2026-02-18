Capa Jornal Amazônia
Mestre Ciça se emociona com título da Viradouro e faz promessa: 'Vou parar de fumar'

Durante a apuração na Cidade do Samba, Ciça acompanhou a leitura dos votos nesta quarta-feira, 18, atento e emocionado

Estadão Conteúdo
fonte

Viradouro se consagrou campeã em samba enredo que homenageia mestre Ciça (Reprodução / Instagram @unidosdoviradouro)

A Unidos do Viradouro foi a grande campeã do carnaval 2026 do Rio com o enredo "Pra Cima, Ciça!", um tributo ao mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, de 69 anos.

Visivelmente emocionado com a conquista, Ciça já fez até uma promessa em meio à comemoração pelo título da escola de Niterói. "É muita emoção, muita alegria. A emoção foi de ver a avenida, a arquibancada. Não tenho palavras. E vou até parar de fumar", prometeu o sambista.

Durante a apuração na Cidade do Samba, Ciça acompanhou a leitura dos votos nesta quarta-feira, 18, atento e emocionado. A cada nota 10, vibrou com os integrantes da mesa. "Essa vitória é resultado de muito trabalho, muito suor. Foi um desfile lindo que reconheceu a grandeza e importância de Ciça para o samba", disse o presidente do Viradouro, Marcelinho Calil.

A agremiação narrou na Marquês de Sapucaí a história do músico desde os tempos na escola Estácio de Sá até a atualidade. Entre os destaques, esteve a atriz Juliana Paes, que voltou ao posto de rainha da bateria após 17 anos. O último triunfo da Vermelha e Branca de Niterói tinha sido em 2024.

A Viradouro se apresentou este ano na Sapucaí com 23 alas, seis carros, dois tripés e 2.500 componentes.

Tarcísio Zanon assinou o projeto da Viradouro na Sapucaí. Wander Pires interpretou o samba no microfone e o casal Julinho Nascimento e Rute Alves conduziu o pavilhão em um desfile marcado pela emoção.

Como não poderia ser diferente, a bateria brilhou. Do meio até o fim da apresentação, os ritmistas desfilaram sobre um grande carro alegórico, com Ciça à frente, como destaque.

Outro momento emocionante foi a participação do carnavalesco Paulo Barros, que fez história em escolas como Salgueiro, Unidos da Tijuca e Vila Isabel, como destaque em uma das alegorias.

Veja a classificação final:

- Viradouro: 270.0 - Beija-Flor: 269.9 - Vila Isabel: 269.9 - Salgueiro: 269.7 - Imperatriz: 269.4 - Mangueira: 269.2 - Unidos da Tijuca: 268.7 - Grande Rio: 268.7 - Tuiuti: 268.5 - Portela: 267.9 - Mocidade: 267.4 - Acadêmicos Niterói: 264.6

CARNAVAL 2026/RIO/GRUPO ESPECIAL/APURAÇÃO/CAMPEÃ/VIRADOURO/CIÇA
