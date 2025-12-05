Selton Mello vai dirigir e estrelar adaptação de 'O Alienista', clássico de Machado de Assis

O ator Selton Mello vai adaptar um grande clássico da literatura brasileira para o cinema. Nesta sexta, 5, a Conspiração Filmes anunciou que Selton vai dirigir e estrelar O Alienista, versão para as telas da obra de Machado de Assis.

O artista assume o papel de Doutor Simão Bacamarte, médico que chega à cidade de Itaguaí para fundar um manicômio para tratamento de distúrbios mentais, a Casa Verde. A obra terá uma reinterpretação atual e vai propor reflexões de temas como saúde mental e limites do poder. O Alienista ainda está em fase de desenvolvimento e não há data de estreia.

Em nota, Selton afirma que adaptar o livro de Machado é "um sonho de mais de 20 anos". "Quem é maluco? Qual o limite tênue entre razão e insanidade? ... Machado de Assis é nosso mestre absoluto da literatura e chegou a hora de oferecer esta história estupenda ao grande público", diz ele.

Segundo a Conspiração Filmes, O Alienista é a primeira de duas parcerias entre a produtora e o ator. Selton vem de um momento importante na carreira, atuando em Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, e em Anaconda, sua estreia em uma produção hollywoodiana.