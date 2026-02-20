BBB 26: madrugada após liderança é de briga entre aliados sobre prioridades no jogo
A madrugada desta sexta-feira, 20, foi de discussões pela casa do BBB 26. Após Jonas vencer a prova do líder pela terceira vez consecutiva, Gabriela questionou o grupo sobre as promessas feitas antes da disputa.
A discussão se estendeu pela madrugada e Jordana discutiu com Breno, Chaiany e Babu sobre suas decisões em relação à sister. Jonas também entrou no alvo de Gabriela e acusou a paulista de incoerência. Veja o resumo:
Jonas monta Vip
Jonas escolheu o grupo que terá direito às regalias da cozinha e do quarto do líder durante a semana: Alberto, Maxiane, Jordana e Gabriela.
Milena lamenta terceira liderança de Jonas
Em conversa com Samira e Ana Paula, Milena lamentou que Jonas tenha ganhado a liderança pela terceira vez consecutiva.
Ana Paula reconhece que o brother é bom de prova. "A gente só analisa que ele, realmente, é muito bom e que fica mais difícil com ele dentro do programa."
A conversa continua e Milena avalia porque Marciele ficou de fora do grupo Vip. Samira diz que Jonas falou com Gabriela que ela só estava no Vip graças a ele.
Gabriela fica chateada com Jordana
Gabriela reclamou com Jordana sobre a atitude da sister na Prova do Líder. As duas tinham combinado de fazer dupla, mas Jordana optou por ir com Maxiane. "Você me largou e ficou com a Maxi. Sempre que acontece isso eu não sou prioridade. Você combinou uma coisa comigo e, de última hora, 'descombinou'", reclamou a paulista.
Breno discute divisão na Prova do Líder
Breno discutiu com Maxiane, Marciele e Jordana sobre a divisão de grupos na Prova do Líder. A confusão foi porque Chaiany e Samira jogaram em dupla, deixando Gabriela como dupla de Ana Paula Renault, do grupo rival. "O que vocês não estavam contando é que um de vocês ia sair, e vocês iam ter que remanejar (...) Mudou e vocês descartaram ela".
Jordana rebateu os comentários de Breno e disse que era mais fácil Samira jogar com Ana Paula para que Chaiany ficasse com Gabriela. "Vocês estão jogando a responsabilidade pra prioridade que a Chai tinha, sendo que vocês tinham combinado de fazer vocês a prova", respondeu Breno.
A discussão continua e Jordana pede que Breno não jogue a situação como se o erro fosse dela. Chaiany retruca: "Joga no meu, né? É mais fácil eu tomar". Babu sai em defesa de Chaiany e critica Jordana. "Segura sua onda, garota, e sua escolha, pô. Tem pessoas observando, Jordana. Não adianta ficar argumentando, não. Não mete essa", diz.
Jordana se defendeu supondo que Breno teria que fazer uma escolha no jogo caso tivesse na mesma situação que ela. O brother discordou e afirmou que jamais largaria um combinado apesar de imprevistos. "Não coloque no imaginário algo que aconteceu para vocês."
Babu e Chaiany explicam a situação para Gabriela
Ainda durante a discussão, Gabriela conta a Babu e Chaiany que perguntou a Jordana porque foi trocada por Maxiane apesar do combinado. "Quem errou foi ela, mas ela joga pra mim. Ela tá errada, é isso que você não vê", afirma Chaiany.
Babu diz que esse tipo de atitude é o que afasta ele do grupo de Jordana. "É eleger uma pessoa para ser descartável. Esse é o problema de andar em cima do muro."
Jordana fala com Chaiany sobre escolha de dupla
Depois da discussão, Jornada falou com Chaiany que não acusou a sister de priorizar Samira, já que elas tinham combinado de fazer a prova juntas. "Não ache que eu estou te acusando, você não está errada, você já tinha combinado com Samira. A gente que, no remanejo, ela ficou de fora e realmente não foi legal", diz a advogada.
Jordana explica confusão a Maxiane e Alberto
Em conversa na sala, Maxiane pede desculpa a Jordana por ter causado o desentendimento com Gabriela. A sister responde que ninguém tem culpa e que a organização das duplas foi feita por Marciele.
Comentando sobre o assunto com Alberto Cowboy, a sister diz que a divisão pode parecer errada, mas que Gabriela não ficou fora da prova por causa das escolhas de dupla.
Gabriela briga com Jonas em conversa com o grupo
Em conversa com Alberto Cowboy, Maxiane, Jonas e Marciele, Gabriela diz que não se sente prioridade do grupo e que sempre é descartada nas dinâmicas. Cowboy explica que o grupo sempre se sacrifica para defender os aliados.
Jonas diz a Gabriela que mesmo Chaiany sendo prioridade dela, eles a acolhem. A sister se irrita e diz que Jonas está inventando uma coisa que não existe. "Se for pra ficar jogando na minha cara esse Vip, eu vou pra Xepa."
Brothers repercutem briga de Gabriela e Jonas
No quarto do líder, Jonas comenta sobre as atitudes de Gabriela em sempre priorizar Chaiany e cobrar prioridade do grupo.
Jordana diz que agora vai para o Castigo do Monstro caso Gabriela ganhe o Anjo.
Cowboy diz que Gabriela não está ameaçada no jogo e não foi prejudicada pela troca de duplas, já que está ao lado do líder e no Vip.
Jonas diz que Gabriela reagiu com raiva porque sabia que ele estava certo em apontar incoerências dela no jogo.
Cowboy revela que não vai dar imunidade a Gabriela caso ele ganhe a Prova do Anjo.
Juliano discorda de Babu
Juliano alerta Babu sobre não estar cumprindo uma promessa que fez no início do reality. "Eu vou ter o meu top 10, aqui, e não vou ficar criando embate entre os meus enquanto eu tiver os alvos", lembrou o dançarino sobre a fala do ator. Babu disse que ouviu piada de Samira e não criou embate.
