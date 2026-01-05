Djo: Joe Keery, de 'Stranger Things', se torna o artista mais escutado do Spotify
Parte do lineup do Lollapalooza 2026, Djo se apresenta no Brasil no dia 22 de março (domingo).
O ator e cantor Joe Keery, conhecido por interpretar o personagem Steve Harrington na série Stranger Things, assumiu o primeiro lugar do ranking de músicas mais tocadas diariamente no Spotify com o pseudônimo Djo.
Com a música End of Beginning, lançada em 2022 no álbum Decide, Keery - sob o nome artístico Djo - desbancou cantora Taylor Swift, que encabeçava a lista havia 78 dias consecutivos com a canção The Fate of Ophelia.
No ranking semanal global do Spofity, a música de Djo ainda ocupa a terceira posição, atrás somente de The Fate of Ophelia, de Swift, e Damon, da série Guerreiras do Kpop.
A escalada de End of Beginning foi impulsionada pelo engajamento dos fãs após a exibição do episódio final de Stranger Things, no dia 31 de dezembro.
Djo no Brasil
O poder de Stranger Things
Além de Djo, o último episódio da série também resgatou hits icônicos dos anos 1980. No dia seguinte à estreia do episódio final, na véspera de Ano Novo, os streams de Purple Rain e When Doves Cry, do lendário Prince, e que apareceram na última cena, dispararam no Spotify, assim como todo o catálogo do artista.
Segundo dados da plataforma, Purple Rain apresentou um aumento de 243% nos streams globais totais. Já para When Doves Cry o aumento foi de 200%. Além disso, todo o catálogo de Prince apresentou aumento de 190% nos streams totais.
Djo x Taylor Swift
Keery e Taylor já haviam se encontrado anteriormente no estúdio Electric Lady, em Nova York. Na ocasião, a cantora elogiou End of Beginning antes mesmo de a música ganhar projeção global. O momento foi relembrado por Joe em entrevista ao "The Spout Podcast", em 2024.
"Antes de qualquer coisa acontecer com essa faixa, ela disse: 'Ei, eu realmente amo essa sua música, 'End Of Beginning'. Ela só disse que tinha ouvido a canção e, sabe, obviamente eu fiquei tipo: 'O quê? Você ouviu essa música? Como assim você ouviu essa música?'", disse intrigado.
