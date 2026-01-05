Capa Jornal Amazônia
Djo: Joe Keery, de 'Stranger Things', se torna o artista mais escutado do Spotify

Parte do lineup do Lollapalooza 2026, Djo se apresenta no Brasil no dia 22 de março (domingo).

Estadão Conteúdo

O ator e cantor Joe Keery, conhecido por interpretar o personagem Steve Harrington na série Stranger Things, assumiu o primeiro lugar do ranking de músicas mais tocadas diariamente no Spotify com o pseudônimo Djo.

Com a música End of Beginning, lançada em 2022 no álbum Decide, Keery - sob o nome artístico Djo - desbancou cantora Taylor Swift, que encabeçava a lista havia 78 dias consecutivos com a canção The Fate of Ophelia.

No ranking semanal global do Spofity, a música de Djo ainda ocupa a terceira posição, atrás somente de The Fate of Ophelia, de Swift, e Damon, da série Guerreiras do Kpop.

A escalada de End of Beginning foi impulsionada pelo engajamento dos fãs após a exibição do episódio final de Stranger Things, no dia 31 de dezembro.

Djo no Brasil

Parte do lineup do Lollapalooza 2026, Djo se apresenta no Brasil no dia 22 de março (domingo).

O poder de Stranger Things

Além de Djo, o último episódio da série também resgatou hits icônicos dos anos 1980. No dia seguinte à estreia do episódio final, na véspera de Ano Novo, os streams de Purple Rain e When Doves Cry, do lendário Prince, e que apareceram na última cena, dispararam no Spotify, assim como todo o catálogo do artista.

Segundo dados da plataforma, Purple Rain apresentou um aumento de 243% nos streams globais totais. Já para When Doves Cry o aumento foi de 200%. Além disso, todo o catálogo de Prince apresentou aumento de 190% nos streams totais.

Djo x Taylor Swift

Keery e Taylor já haviam se encontrado anteriormente no estúdio Electric Lady, em Nova York. Na ocasião, a cantora elogiou End of Beginning antes mesmo de a música ganhar projeção global. O momento foi relembrado por Joe em entrevista ao "The Spout Podcast", em 2024.

"Antes de qualquer coisa acontecer com essa faixa, ela disse: 'Ei, eu realmente amo essa sua música, 'End Of Beginning'. Ela só disse que tinha ouvido a canção e, sabe, obviamente eu fiquei tipo: 'O quê? Você ouviu essa música? Como assim você ouviu essa música?'", disse intrigado.

.
