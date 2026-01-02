Capa Jornal Amazônia
Criadores de 'Stranger Things’ confirmam spin-off da série

Em entrevista à Variety, Matt e Ross Duffer deram detalhes preliminares sobre a futura produção

Lívia Ximenes
fonte

Eleven (Millie Bobby Brown), personagem principal de "Stranger Things" (Reprodução / Netflix)

Os criadores de “Stranger Things", Matt e Ross Duffer, confirmaram um spin-off da série nessa quinta-feira (1), após o lançamento do episódio final. A produção, que ainda não foi escrita, explica um elemento apresentado no encerramento do seriado. A informação foi revelada em entrevista à Variety.

Alerta de spoiler!

No episódio final de "Stranger Things", o público descobre o grande trauma de Henry Creel/Vecna, vivido por Jamie Campbell Bower. Quando criança, o personagem matou um homem após levar um tiro na mão e, ao abrir a maleta que ele carregava, descobriu uma pedra misteriosa. Pegando-a na mão, Henry foi “infectado” pela substância misteriosa.

image Henry Creel, antes de se tornar Vecna, descobre uma pedra misteriosa (Reprodução / Netflix)

Com o capítulo de encerramento, é revelado que o elemento transformou o menino em vilão e esse é o motivo de Henry Creel/Vecna evitar as cavernas, local de esconderijo de Max (Sadie Sink). Para os telespectadores, ficou a dúvida sobre o que é a pedra, de onde surgiu e o que, exatamente, ela faz. Os irmãos Duffer, durante a entrevista, revelaram que tudo será explicado no spin-off.

“O spin-off vai desenvolver e explicar o que é isso, e vocês vão entender. Mas é uma mitologia completamente diferente", afirmou Matt Duffer. Ele também contou que não será uma exploração profunda do Devorador de Mentes, o grande vilão da série, ou algo semelhante: “É muito inédito e muito novo, mas, sim, vai explicar alguns fios soltos que sobraram."

Ross disse que começarão a trabalhar na produção nesta segunda-feira (5). Ao serem questionados com surpresa sobre iniciarem tão rápido, Matt revelou que a parte preferida é trabalhar na obra, não lançá-la. “Eu gosto da parte criativa. Eu gosto de fazer isso. Então, na verdade, estamos muito animados e é muito empolgante trabalhar com uma folha em branco: personagens completamente novos, nova cidade, novo mundo, nova mitologia", falou.

Até o momento, não há previsão de lançamento do spin-off e nem se seguirá os passos de "Stranger Things" na Netflix.

