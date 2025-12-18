Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Atores de 'Stranger Things' comentam pedidos de fãs brasileiros: 'Amam a gente lá'

Jake Connelly e Jamie Campbell Bower repercutiram fenômeno nas redes sociais após enxurrada de comentários do público brasileiro

Riulen Ropan
fonte

O momento rapidamente se espalhou por perfis de entretenimento e páginas dedicadas à série. (Foto: Reprodução / YouTube Netflix)

Os atores Jake Connelly e Jamie Campbell Bower, ambos do elenco da série Stranger Things, protagonizaram um momento que chamou a atenção dos fãs nas redes sociais ao comentar o famoso pedido “Come to Brazil”, recorrente entre brasileiros.

Em um vídeo gravado nos bastidores da série, publicado pela Netflix, Jake Connelly revelou que tem recebido uma grande quantidade de comentários de fãs pedindo que ele venha ao Brasil e levou a curiosidade ao colega de série. “Meu Instagram está bombando muito ultimamente. Por que tem tantas pessoas me pedindo para ir ao Brasil?”, disse o ator, ao questionar Jamie sobre o fenômeno.

Jamie Campbell Bower reage ao fenômeno nas redes

Diante do comentário, Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna em Stranger Things, reagiu de forma bem-humorada a pergunta feita pelo colega de elenco, dando uma risada ele diz: “Eu já fui ao Brasil, é ótimo! Os fãs amam a gente lá.”

VEJA MAIS

image Volume 2 de 'Stranger Things 5' ganha novo trailer; saiba detalhes
Os primeiros episódios da quinta temporada de Stranger Things foram lançados em 26 de novembro e seguem disponíveis na Netflix

image Fãs percebem erros na nova temporada de Stranger Things; veja quais são
Primeira parte da temporada já está disponível no catálogo da Netlfix

image Stranger Things dá sorte ao Flamengo? Torcida aponta ligação da série com títulos da Libertadores
Superstição rubro-negra ganha força nas redes após estreia da 5ª temporada da série

O momento rapidamente se espalhou por perfis de entretenimento e páginas dedicadas à série, reforçando mais uma vez a fama do público brasileiro como um dos mais ativos e engajados da internet.

“Come to Brazil” segue como marca do fandom brasileiro

A expressão “Come to Brazil” (venha para o Brasil, em inglês) é usada há anos por fãs brasileiros como forma de carinho e convite informal a artistas internacionais. Sempre que uma celebridade ganha destaque global, o bordão volta a dominar os comentários — especialmente em perfis ligados à música, cinema e séries.

Até o momento, não há confirmação de visita de Jake Connelly ao Brasil, mas a interação entre os atores reacendeu o entusiasmo dos fãs e voltou a colocar o país no centro das conversas sobre Stranger Things.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Jake Connelly

Jamie Campbell Bower

Stranger Things
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Vigia de Nazaré vira passarela a céu aberto e celebra a moda autoral amazônica

Evento reúne moda autoral, dança, música e performance para valorizar a produção local e reafirmar Vigia de Nazaré no mapa criativo do Pará

18.12.25 16h57

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

VALORIZAÇÃO

Mundo Brega Pará recebe Rhenan Sanches e banda Msynck para celebrar a força do tecnomelody

Valorizando a cultura popular do Pará, o programa inicia bate-papo para discutir a evolução do brega e do tecnomelody, além de projetos atuais e futuros dos artistas

18.12.25 8h00

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

BELÉM

Estudantes universitários que atuaram na COP 30 denunciam calote

Grupo de 40 alunos esperam receber pagamento a cargo de um instituto, quase um mês depois de realização do evento internacional em Belém

17.12.25 17h05

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda