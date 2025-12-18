Atores de 'Stranger Things' comentam pedidos de fãs brasileiros: 'Amam a gente lá'

Os atores Jake Connelly e Jamie Campbell Bower, ambos do elenco da série Stranger Things, protagonizaram um momento que chamou a atenção dos fãs nas redes sociais ao comentar o famoso pedido “Come to Brazil”, recorrente entre brasileiros.

Em um vídeo gravado nos bastidores da série, publicado pela Netflix, Jake Connelly revelou que tem recebido uma grande quantidade de comentários de fãs pedindo que ele venha ao Brasil e levou a curiosidade ao colega de série. “Meu Instagram está bombando muito ultimamente. Por que tem tantas pessoas me pedindo para ir ao Brasil?”, disse o ator, ao questionar Jamie sobre o fenômeno.

Jamie Campbell Bower reage ao fenômeno nas redes

Diante do comentário, Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna em Stranger Things, reagiu de forma bem-humorada a pergunta feita pelo colega de elenco, dando uma risada ele diz: “Eu já fui ao Brasil, é ótimo! Os fãs amam a gente lá.”

O momento rapidamente se espalhou por perfis de entretenimento e páginas dedicadas à série, reforçando mais uma vez a fama do público brasileiro como um dos mais ativos e engajados da internet.

“Come to Brazil” segue como marca do fandom brasileiro

A expressão “Come to Brazil” (venha para o Brasil, em inglês) é usada há anos por fãs brasileiros como forma de carinho e convite informal a artistas internacionais. Sempre que uma celebridade ganha destaque global, o bordão volta a dominar os comentários — especialmente em perfis ligados à música, cinema e séries.

Até o momento, não há confirmação de visita de Jake Connelly ao Brasil, mas a interação entre os atores reacendeu o entusiasmo dos fãs e voltou a colocar o país no centro das conversas sobre Stranger Things.

