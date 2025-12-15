Capa Jornal Amazônia
Volume 2 de 'Stranger Things 5' ganha novo trailer; saiba detalhes

Os primeiros episódios da quinta temporada de Stranger Things foram lançados em 26 de novembro e seguem disponíveis na Netflix

Estadão Conteúdo
fonte

Primeira parte da última temporada já está disponível na Netflix (Reprodução/Netflix)

Faltando 10 dias para sua estreia, o Volume 2 da quinta e última temporada de Stranger Things ganhou um novo trailer. A prévia mostra o grupo de protagonistas se dividindo entre equipes em Hawkins e no Mundo Invertido, onde tentam impedir os planos da Dra. Kay (Linda Hamilton) e Vecna (Jamie Campbell Bower).

Além disso, o vídeo mostra também Onze (Millie Bobby Brown) recrutando Oito/Kali (Linnea Berthelsen) após salvar a irmã. Outro momento do trailer mostra Dustin (Gaten Matarazzo) e Steve (Joe Keery) fazendo um "pacto" para saírem vivos dos novos perigos, prometendo um ao outro que "se você morrer, eu morro".

Outros detalhes interessantes do trailer mostram Max (Sadie Sink) e Holly (Nell Fisher) se aventurando pela prisão mental criada por Vecna em busca de uma saída.

No Mundo Invertido, os protagonistas descobrem uma energia misteriosa, que pode significar os avanços nos planos do vilão.

Data dos episódios de 'Stranger Things 5'

Os primeiros episódios da quinta temporada de Stranger Things foram lançados em 26 de novembro e seguem disponíveis na Netflix.

O Volume 2, com três capítulos, estreia em 25 de dezembro, às 22h (horário de Brasília).

O episódio final será lançado em 31 de dezembro, no mesmo horário.

