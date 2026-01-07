Doença de Chagas: conheça sintomas, meios de transmissão e saiba o que fazer

Um homem de 26 anos morreu, em Ananindeua, em decorrência da doença de Chagas. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde (MS), em 2024, houve 5.107 casos confirmados da doença na fase aguda, sendo 1.502 em mulheres com idade fértil e 69 em gestantes. No mesmo ano, há o registro de 540 óbitos, com o maior número no Pará — 436.

Durante o período, a semana com mais registros de casos é a 31ª, entre 29 de julho e 4 de agosto, com 33 notificações. A predominância da doença é em homens (53,57%) de 20 a 29 anos (487). Dentre todos os sintomas, o mais frequente (90%) é febre persistente. Confira abaixo mais detalhes da doença de Chagas.

O que é a doença de Chagas?

A doença de Chagas, também chamada de Tripanossomíase americana, é uma infecção provocada pelo protozoário Trypanossoma cruzi. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), ela pode se manifestar em duas fases: aguda, na qual é denominada doença de Chagas aguda — DCA, e crônica. Durante a DCA, é possível que o infectado seja sintomático ou não. Já na fase crônica, que se inicia após a aguda, a pessoa pode ser assintomática ou ter sintomas cardíacos, digestivos ou cardiodigestivos.

Como a doença de Chagas é transmitida?

A doença de Chagas, segundo o Ministério da Saúde (MS), pode ser transmitida de cinco formas: vetorial, oral, vertical, transfusão e acidental.

Vetorial: ocorre com o contato com fezes de triatomíneos — insetos conhecidos como barbeiro, chupão, procotó ou bicudo — contaminados após a alimentação sanguínea.

Tempo para manifestação dos sintomas: quatro a 15 dias.

ocorre com o contato com fezes de triatomíneos — insetos conhecidos como barbeiro, chupão, procotó ou bicudo — contaminados após a alimentação sanguínea. quatro a 15 dias. Oral: se dá por meio da ingestão de alimentos infectados por parasitos de triatomíneos ou excreções.

Tempo para manifestação dos sintomas: três a 22 dias.

se dá por meio da ingestão de alimentos infectados por parasitos de triatomíneos ou excreções. três a 22 dias. Vertical: passagem de parasitos de gestantes infectadas por Trypanossoma cruzi para bebês durante gravidez ou parto.

Tempo para manifestação dos sintomas: indeterminado.

passagem de parasitos de gestantes infectadas por Trypanossoma cruzi para bebês durante gravidez ou parto. indeterminado. Transfusão: ocorre com transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados pela doença.

Tempo para manifestação dos sintomas: de 30 a 40 dias ou mais.

ocorre com transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados pela doença. de 30 a 40 dias ou mais. Acidental: se dá por meio do contato de pele ferida ou mucosas com material contaminado em manipulação laboratorial ou de caça.

Tempo para manifestação dos sintomas: até cerca de 20 dias.

Quais os sintomas da doença de Chagas?

Os sintomas da doença de Chagas variam conforme o tipo de manifestação, sendo aguda ou crônica, conforme o Ministério da Saúde (MS).

Sintomas da doença de Chagas aguda — DCA:

Febre por mais de sete dias;

Dor de cabeça;

Fraqueza intensa;

Inchaço no rosto e pernas;

Lesão semelhante a um furúnculo em caso de picada do barbeiro.

Sintomas da doença de Chagas crônica:

Problemas cardíacos (ex.: insuficiência cardíaca);

Problemas digestivos (ex.: megacólon ou megaesôfago).

Como identificar a doença de Chagas?

A Doença de Chagas pode ser identificada por meio da observação dos sintomas, mudanças no corpo e análise da rotina. Caso haja suspeita, é necessário buscar atendimento médico.

O que fazer ao identificar a doença de Chagas?

Ao identificar a doença de Chagas é necessário buscar por atendimento médico. Mesmo que ainda haja suspeita da infecção, a procura por uma unidade de saúde pode auxiliar na identificação mais rápida.

Qual o tratamento da doença de Chagas?

O tratamento da doença de Chagas, conforme o Ministério da Saúde (MS), depende da fase. Para aqueles que estão no período agudo, é indicado o uso de benznidazol, fornecido gratuitamente pelo MS por meio de solicitação das Secretarias de Saúde. Em casos crônicos, o uso dessa medicação depende de como a doença está no infectado.

Se o paciente for intolerante ou não responder ao uso de benznidazol, o MS recomenda a administração de nifurtimox. Além disso, para os diagnosticados na fase crônica com sintomas cardíacos e/ou digestidos é indicado acompanhamento e tratamento contínuo para as complicações que surgem.

Como evitar a doença de Chagas?

A prevenção da doença de Chagas ocorre, principalmente, com o controle de triatomíneos — insetos conhecidos como barbeiro, chupão, procotó ou bicudo — no local onde vive. Portanto, para evitar a contaminação, o Ministério da Saúde (MS) indica o uso de mosqueteiros e/ou telas metálicas em aberturas que permitam a entrada dos transmissores na residência. Além disso, para reduzir os casos de transmissão oral, recomenda-se intensificar a vigilância sanitária, instalar fontes de luz longe de equipamentos que processem alimentos e capacitar manipuladores de alimentos para manter a cadeia de produção adequada.

O que fazer se encontrar um inseto transmissor da doença de Chagas?

Caso um triatomíneo — inseto transmissor da doença de Chagas, conhecido como barbeiro, chupão, procotó ou bicudo — seja encontrado, o Ministério da Saúde (MS) orienta:

Não pode esmagar, apertar, bater ou danificar de alguma forma o inseto;

É necessário pegá-lo com luva ou saco plástico;

Guarde-o, preferencialmente vivo, em um recipiente plástico com tampa de rosca ou vedação para evitar fuga;

Caso seja encontrado mais de um inseto em diferentes locais, eles devem ser armazenados separadamente conforme o espaço onde foram achados.