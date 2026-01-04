Quando é o Carnaval 2026? Veja as datas oficiais e saiba se é feriado
Confira quando cai a folia em 2026 e se os trabalhadores vão ter direito a folga
O Carnaval 2026 será celebrado em fevereiro. Para quem mora em Belém ou pretende passar o período no Pará, é importante acompanhar o calendário, já que as datas influenciam o funcionamento de serviços públicos, bancos e parte do comércio.
Em 2026, a folia se concentra na segunda e na terça-feira, seguidas pela Quarta-feira de Cinzas, quando normalmente ocorre a retomada parcial das atividades.
Quando cai o Carnaval 2026?
Em 2026, o Carnaval será oficialmente nas seguintes datas:
- 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
- 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
- 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas
Tradicionalmente, blocos e eventos começam ainda no fim de semana anterior e seguem até a terça-feira de Carnaval.
Carnaval 2026 é feriado em Belém e no Pará?
Não. O Carnaval não é feriado em Belém nem no estado do Pará. As datas são tratadas como ponto facultativo pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Belém.
Isso significa que a liberação do trabalho não é automática e depende do setor em que o profissional atua.
Bancos e serviços essenciais no Carnaval 2026
As agências bancárias seguem o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e não funcionam na segunda e na terça-feira de Carnaval. Contas com vencimento nessas datas podem ser pagas no próximo dia útil sem juros.
Os serviços de saúde de urgência e emergência, como prontos-socorros, funcionam normalmente durante todo o período.
Dicas para quem vai aproveitar o Carnaval no Pará
Quem pretende curtir o Carnaval em Belém, em distritos como Mosqueiro, ou em destinos turísticos como Salinópolis e Algodoal deve ficar atento:
- O fluxo de veículos nas rodovias, especialmente na BR-316, costuma aumentar a partir da sexta-feira anterior ao Carnaval;
- Fevereiro é período do inverno amazônico, com chuvas frequentes, principalmente no fim da tarde.
