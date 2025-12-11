Influencer decide quebrar 6 costelas para ter a cintura fina e desfilar no carnaval: 'não doeu'

A influenciadora digital e musa da Barroca Zona Sul, Raissa Souza, surpreendeu ao público ao revelar que realizou um procedimento estético conhecido como “remodelamento costal” com o objetivo de abrilhantar a sua presença na avenida durante o carnaval em 2026. A cirurgia, que resultou na quebra de seis costelas, diminuiu 12 centímetros da cintura e a fez ficar com um quadril mais desenhado.

"Eu já estava com o corpo lindo, mas a cirurgia foi para corrigir detalhes que infelizmente com academia eu não consegui. Na lipo, saiu 2 litros de gordura, acredito que o que me incomodava será resolvido", explicou a musa do carnaval Raissa Souza.

VEJA MAIS

O que é o remodelamento costal?

O remodelamento costal é um procedimento cirúrgico feito em pessoas que desejam mudar a estrutura das costelas com o intuito de afinar a cintura e aprimorar o contorno dos quadris. Ao longo da cirurgia, que dura em média de duas a três horas, são realizadas pequenas incisões nas costelas inferiores para acessar a estrutura óssea e remodelar as costelas, a fim de criar a forma desejada.

Além do remodelamento costal, a influenciadora Raissa Souza explicou sobre outros procedimentos estéticos que realizou em uma clínica. "É a fratura parcial das três últimas costelas de cada lado. Também fiz miniabdômen com plicatura, que é o fechamento de diástase. Lipo e Renuvion em partes específicas onde tinha aquelas gordurinhas localizadas que são bem difíceis de sair com dieta e treino. Também para ajudar na flacidez pelo grande emagrecimento dos últimos anos", ressaltou.

"Hoje me sinto muito mais segura, sempre sonhei em ter a cintura bem fina. O procedimento não doeu, a recuperação é bem tranquila, meu médico, Dr. Felipe Simões, me recomendou apenas usar cinta nos três primeiros meses. Claro que o resultado também depende de uma rotina e alimentação saudável para aparecer, se não cuidar, acaba que a gordura iria sobrepor tudo. Tenho certeza que o resultado disso vai ficar incrível na avenida em 2026", complementou Raissa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web em Oliberal.com)