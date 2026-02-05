Capa Jornal Amazônia
Ministro das Relações Exteriores do Irã parte para o Omã para realizar negociações com os EUA

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, partiu nesta quinta-feira, 5, em direção ao Omã para chefiar uma delegação visando conduzir negociações nucleares com os EUA, informou o porta-voz do ministério, Esmail Baghaei.

Em publicação na rede X, Baghaei disse que o objetivo é alcançar um entendimento justo, mutuamente aceitável e honroso sobre a questão nuclear.

"As amargas experiências do passado, incluindo violações anteriores de compromissos, a agressão militar de Khordad e as intervenções estrangeiras em janeiro, estão diante de nossos olhos, e sempre nos consideramos obrigados a exigir os direitos do povo iraniano. Ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de não perder nenhuma oportunidade de usar a diplomacia para garantir os interesses do povo iraniano e preservar a paz e a tranquilidade na região", ponderou ele.

Esmail Baghaei ainda agradeceu a todos os países vizinhos que desempenharam um papel responsável e preocupado na estruturação deste processo, enfatizando que espera que o lado americano também participe com "responsabilidade, realismo e seriedade".

