Trump declara apoio à reeleição de Orbán na Hungria, sob desgaste interno do premiê húngaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio explícito à reeleição do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 5, elogiando o aliado como um "líder forte e poderoso" e afirmando que ele tem seu "apoio completo e total" para seguir no cargo.

Trump afirmou que Orbán "luta incansavelmente" por seu país, destacando ações para "proteger a Hungria, fazer a economia crescer, criar empregos, promover o comércio, barrar a imigração ilegal e garantir lei e ordem". Segundo o republicano, as relações entre Hungria e Estados Unidos atingiram "novos patamares de cooperação e conquistas espetaculares" durante sua gestão, em grande parte graças ao premiê húngaro. "Tenho orgulho de tê-lo apoiado para a reeleição em 2022 e tenho honra de fazê-lo novamente", escreveu.

A manifestação ocorre em um momento de atenção internacional sobre a Hungria, após a condenação de uma ativista antifascista alemã a oito anos de prisão por ataques a participantes de um ato de extrema-direita em Budapeste, em 2023. O caso reacendeu críticas de organizações e familiares sobre condições de detenção e garantias de julgamento justo no país, além de questionamentos sobre o Estado de Direito.

Orbán, que governa desde 2010, também enfrenta desgaste interno às vésperas das eleições de abril, em meio a protestos contra declarações consideradas racistas de um ministro-chave do governo sobre a comunidade Roma - também conhecidos como ciganos, termo que alguns consideram ofensivo -, a maior minoria do país. Pesquisas indicam disputa mais acirrada do que em pleitos anteriores, com a oposição aparecendo à frente em levantamentos independentes.

Na publicação desta quinta-feira, Trump classificou Orbán como "um verdadeiro amigo, lutador e vencedor" e afirmou que o premiê "nunca decepcionará o grande povo da Hungria", reforçando o alinhamento político entre os dois líderes.

