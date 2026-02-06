Nova operação dos EUA contra embarcação no Pacífico deixa dois mortos

Os Estados Unidos realizaram nesta quinta-feira, 5, mais um ataque contra uma embarcação que navegava no Oceano Pacífico supostamente transportando drogas. Duas pessoas morreram. A informação foi divulgada pelo exército americano juntamente com o vídeo da operação.

O barco foi atingido duas vezes e pegou fogo logo após o primeiro disparo acertá-lo.

"Informações de inteligência confirmaram que a embarcação estava navegando por rotas conhecidas de narcotráfico no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico", disse o Comando Sul (Southcom) em nota publicada no X.

A operação não resultou em "nenhum militar americano ferido".

Desde o início da campanha antidrogas de Washington, em setembro, ao menos 128 pessoas morreram. Fonte: Associated Press.