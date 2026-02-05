Trump lança site TrumpRx para auxiliar americanos a comprarem medicamentos com desconto

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a noite desta quinta-feira, 5, um novo site para ajudar os americanos a comprarem diretamente medicamentos selecionados com desconto. A informação do lançamento da nova plataforma, TrumpRx, já havia sido antecipada pela Casa Branca nesta tarde.

"A partir de hoje, dezenas dos medicamentos prescritos mais comumente usados estarão disponíveis com descontos dramáticos para todos os consumidores através de um novo site, TrumpRx.gov", disse Trump em evento na Casa Branca. Ele estava acompanhado pelo Administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Mehmet Oz, e pelo chefe de design do governo, Joe Gebbia.

O republicano ainda afirmou que os EUA subsidiaram medicamentos para o resto do mundo, "mas isso não vai mais acontecer". Entre parceiro para o projeto estão as empresas farmacêuticas AstraZeneca, Eli Lilly, EMD Serono, Novo Nordisk e Pfizer.

A ação busca combater as preocupações com o custo de vida que representam uma ameaça para a administração republicano antes das eleições congressionais de novembro.