Mundo

Mundo

Omã confirma que mediou conversas indiretas entre EUA e Irã sobre o programa nuclear de Teerã

Estadão Conteúdo

O Ministério das Relações Exteriores de Omã informou nesta sexta-feira (6) que mediou conversas indiretas entre o Irã e os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerã.

Segundo as informações, o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, se reuniu separadamente com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e depois com o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, Donald Trump.

"As consultas se concentraram em preparar as circunstâncias adequadas para retomar as negociações diplomáticas e técnicas, garantindo a importância dessas negociações, à luz da determinação das partes em garantir seu sucesso na obtenção de segurança e estabilidade sustentáveis", disse o anúncio de Omã.

Não houve comentários imediatos de nenhum dos lados, iraniano ou americano. Jornalistas da Associated Press viram iranianos em um palácio nos arredores da capital omanita, Mascate, perto do aeroporto internacional. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

EUA/IRÃ/ACORDO NUCLEAR

Omã
Mundo
