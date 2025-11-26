Youtuber descobre nova espécie após assistir gravação realizada a 200 metros de profundidade no mar

Você já parou para pensar o que existe nas profundezas dos mares? Alguns cientistas e pesquisadores acreditam que ainda há muitos aspectos a serem explorados no fundo dos oceanos. A prova disso foi o criador de conteúdo Barny Dillarstone, que, por curiosidade, baixou uma câmera a **200 metros de profundidade** em novembro para descobrir o que há no fundo do mar perto de Bali, na Indonésia.

“Encontrei uma criatura no fundo do mar que nem mesmo os maiores especialistas em tubarões do mundo conseguem identificar. Durante duas noites, baixamos as câmeras e registramos todos os tipos de criaturas noturnas estranhas das profundezas, incluindo enguias gigantes, náutilos, caranguejos e lagostas, além de muitas outras criaturas marinhas peculiares”, explicou Barny Dillarstone na descrição do vídeo.

Arraia ou tubarão?

Inclinado a realizar uma pesquisa exploratória na região aquática, o *youtuber* utilizou uma bola de isca para capturar as criaturas marinhas que vivem nas profundezas. E, por meio dessa técnica, ele conseguiu encontrar **enguias-congro agressivas, caranguejos-aranha e um verme-de-fogo barbudo**, mas uma espécie em especial que passou pelas lentes da câmera chamou a atenção do curioso Barny Dillarstone.

Ao avistar aquele animal na gravação, o criador de conteúdo não conseguiu identificar se *era* um tipo de arraia de águas profundas conhecida como **arraia-pintada**, que, segundo ele, não *deveria* estar na Indonésia. Ou se a espécie em questão era próxima a um **tubarão**, por esse motivo, resolveu consultar alguns especialistas, mas eles também não conseguiram chegar a uma conclusão.

“A resposta é que não temos ideia. Talvez seja uma nova espécie para a ciência. Não é todo dia que se captura uma criatura que pode reescrever parte do registro de espécies da região. Depois de consultar alguns dos maiores especialistas em tubarões do mundo, a verdade é que não temos ideia de que espécie se trata”, finalizou o youtuber Barny Dillarstone.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)