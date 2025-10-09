Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Pesquisadores descobrem aranha metade macho, metade fêmea

A descoberta científica foi publicada pelos estudiosos na revista Zootaxa

Victoria Rodrigues
fonte

A nova espécie foi classificada dentro do conceito de ginandromorfismo. (Foto: Reprodução/ Revista Zootaxa)

Pesquisadores descobriram uma nova espécie de aranha, que apresenta uma característica rara: o lado direito do corpo possui estruturas reprodutivas masculinas, enquanto o lado esquerdo exibe características típicas do sexo feminino. A nova espécie foi encontrada no distrito de Nong Rong, no oeste da Tailândia, e batizada com o nome “Inazuma”, uma referência ao personagem do mangá japonês One Piece, que é conhecido por alternar entre aparências femininas e masculinas.

“A espécie recebeu o nome de Inazuma, um personagem do mangá japonês ‘One Piece’, conhecido pela capacidade de mudar de sexo entre macho e fêmea. O estilo Inazuma é caracterizado pela assimetria bilateral, apresentando coloração distinta, com laranja no lado esquerdo e branco no lado direito. Essa disposição de cores reflete de perto o dimorfismo sexual observado nesta espécie, com machos exibindo coloração branca e fêmeas, laranja”, escreveu um dos autores da pesquisa.

Em suas análises sobre a espécie, os cientistas descobriram ainda que as aranhas provavelmente pertencem ao gênero Damarchus, um grupo de “aranhas-da-força”, que são normalmente encontradas no sul e no sudeste da Ásia. Esse grupo de aranhas é conhecido, principalmente, pela sua capacidade em construir tocas apenas para guardar e esconder suas presas, no formato de osso da sorte.

VEJA MAIS

image Como se proteger de animais peçonhentos neste verão; veja as dicas
Sespa aponta mais de cinco mil casos de acidentes com animais peçonhentos no Pará

image Mulher sofre necrose em mamilo após picada de aranha-marrom em Santa Catarina
Vítima só procurou ajuda após 24 horas da picada, o que contribuiu para piora do caso

image Chuva de aranha? Fenômeno é registrado no Brasil e chama atenção de internautas; entenda
O vídeo, que já ultrapassa 265 mil visualizações e acumula quase 12 mil curtidas, mostra centenas de aranhas suspensas em uma imensa teia

Diferenças entre machos e fêmeas

Normalmente, essa espécie apresenta diferenças muito claras no mundo dos artrópodes, isso porque o macho mede cerca de 1,5 cm de comprimento, são de coloração cinza e cobertos por uma substância branca ainda não identificada. Já as fêmeas medem 2,5 cm, são de cor laranja e não apresentam a camada branca. Logo, por conter as duas características juntas em uma estrutura, as novas aranhas foram classificadas dentro do conceito de ginandromorfismo.

O que é ginandromorfismo?

O termo “Ginandromorfismo” é o nome que se dá a um organismo que contém tanto características femininas quanto masculinas em sua estrutura corporal. Então, ao contrário do que muitos pensam, a nova espécie de aranha não se configura com hermafroditas que ainda apresentam uma simetria bilateral, mas sim como um ginandromorfo, que é mais raro e mais complexo como a própria “Inazuma”.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aranha

nova espécie

cientistas

homem e mulher

revista zootaxa
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump diz que reféns do Hamas serão libertados até dia 14 e anuncia viagem a Gaza no domingo

09.10.25 17h13

Conflito Israel-Hamas

Hamas anuncia cessar-fogo permanente e o fim da guerra com Israel após acordo mediado

Khalil al-Hayya, chefe do Hamas, anuncia que acordo inclui abertura da passagem de Rafah e soltura de 1.700 presos de Gaza

09.10.25 16h20

cessar-fogo permanente

Dirigente do Hamas cita garantias dos EUA e anuncia conclusão de acordo para encerrar guerra

Segundo al-Hayya, o acordo também prevê a troca de prisioneiros

09.10.25 15h48

concorda?

Netanyahu defende Prêmio Nobel da Paz a Trump: 'Ele merece'

O vencedor de 2025 deve ser anunciado na sexta-feira, 10.

09.10.25 14h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda