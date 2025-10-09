Pesquisadores descobrem aranha metade macho, metade fêmea

Pesquisadores descobriram uma nova espécie de aranha, que apresenta uma característica rara: o lado direito do corpo possui estruturas reprodutivas masculinas, enquanto o lado esquerdo exibe características típicas do sexo feminino. A nova espécie foi encontrada no distrito de Nong Rong, no oeste da Tailândia, e batizada com o nome “Inazuma”, uma referência ao personagem do mangá japonês One Piece, que é conhecido por alternar entre aparências femininas e masculinas.

“A espécie recebeu o nome de Inazuma, um personagem do mangá japonês ‘One Piece’, conhecido pela capacidade de mudar de sexo entre macho e fêmea. O estilo Inazuma é caracterizado pela assimetria bilateral, apresentando coloração distinta, com laranja no lado esquerdo e branco no lado direito. Essa disposição de cores reflete de perto o dimorfismo sexual observado nesta espécie, com machos exibindo coloração branca e fêmeas, laranja”, escreveu um dos autores da pesquisa.

Em suas análises sobre a espécie, os cientistas descobriram ainda que as aranhas provavelmente pertencem ao gênero Damarchus, um grupo de “aranhas-da-força”, que são normalmente encontradas no sul e no sudeste da Ásia. Esse grupo de aranhas é conhecido, principalmente, pela sua capacidade em construir tocas apenas para guardar e esconder suas presas, no formato de osso da sorte.

VEJA MAIS

Diferenças entre machos e fêmeas

Normalmente, essa espécie apresenta diferenças muito claras no mundo dos artrópodes, isso porque o macho mede cerca de 1,5 cm de comprimento, são de coloração cinza e cobertos por uma substância branca ainda não identificada. Já as fêmeas medem 2,5 cm, são de cor laranja e não apresentam a camada branca. Logo, por conter as duas características juntas em uma estrutura, as novas aranhas foram classificadas dentro do conceito de ginandromorfismo.

O que é ginandromorfismo?

O termo “Ginandromorfismo” é o nome que se dá a um organismo que contém tanto características femininas quanto masculinas em sua estrutura corporal. Então, ao contrário do que muitos pensam, a nova espécie de aranha não se configura com hermafroditas que ainda apresentam uma simetria bilateral, mas sim como um ginandromorfo, que é mais raro e mais complexo como a própria “Inazuma”.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)