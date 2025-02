Chuva de aranha? Fenômeno é registrado no Brasil e chama atenção de internautas; entenda

Um fenômeno tão curioso quanto assustador viralizou nas redes sociais, especialmente para aqueles que têm medo de bichos peçonhentos. Uma “chuva de aranhas” foi registrada em São Thomé das Letras (MG), chamando a atenção dos internautas.

O vídeo, que já ultrapassa 265 mil visualizações e acumula quase 12 mil curtidas, mostra centenas de aranhas suspensas em uma imensa teia. O fenômeno, que ocorre sazonalmente na região, impressiona pela grandiosidade.

As imagens foram registradas em dezembro de 2024 pela jovem Bruna Naomí, enquanto voltava do supermercado. Segundo ela, apesar do aspecto assustador, o fenômeno não representa risco para os humanos. “Acontece no verão, que aqui é a época de calor e umidade. Elas fazem essa teia gigantesca que atravessa a estrada, passam o dia dormindo e saem no fim da tarde”, explicou.

A espécie registrada no vídeo é a Parawixia bistriata, uma aranha social encontrada no Cerrado brasileiro, mas também presente na Amazônia, no Nordeste e no Sudeste do país. Fora do Brasil, há registros da espécie em algumas regiões da América Central.

Apesar da cena remeter a um filme de terror, Bruna vê o episódio como uma das particularidades de viver no interior. “Quando me perguntam por que saí de SP capital para morar numa roça em Minas Gerais, é por cenas como essas, voltando de uma simples ida ao mercado!”, brincou.