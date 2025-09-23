Coral recém-descoberto é batizado de 'Chewbacca', em homenagem ao personagem de Star Wars

Uma nova espécie de coral com galhos longos, flexíveis e brilhantes foi descoberta por diversos pesquisadores no Havaí (EUA), em 2006, e na Fossa Mariana, em 2016. O coral também possui uma aparência única e peluda e, por esse motivo, foi batizada com o nome de Iridogorgia Chewbacca, que remete ao alienígena da raça Wookiee, personagem da saga Star Wars (1977).

Para apresentar ao público a descoberta científica, os pesquisadores chineses e norte-americanos escreveram um artigo sobre o animal marinho e publicaram no início de setembro na revista científica Zootaxa. Além dessa espécie, os cientistas também encontraram mais outro coral: a Iridogorgia Curva. Ainda estão sendo estudadas as características físicas e análises genéticas sobre elas.

O professor da Universidade do Havaí e um dos autores do artigo, Les Watling, contou sobre a experiência da conquista do "sósia" de "Chewbacca".

“Ver este coral pela primeira vez foi inesquecível. Seus galhos longos e flexíveis e seu formato me lembraram imediatamente de Chewbacca. Mesmo depois de anos de trabalho em águas profundas, descobertas como esta ainda me fazem parar e prestar atenção”, revelou Les Watling.

VEJA MAIS

Quais as características do novo coral?

Possui entre 50 cm e 1,2 m de altura;

de altura; O coral está presente em águas profundas e tem estruturas longas e espirais;

É um animal solitário e espalhado pelas rochas profundas do mar;

A colônia de corais é composta por diversos pólipos minúsculos, que juntos o transformam em um ser vivo grande e de aparência marcante.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)