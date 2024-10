Neonazista morre ao cair durante escalada na montanha favorita de Hitler, na Alemanha

Um neonazista alemão morreu após cair durante uma caminhada na montanha Untersberg, localizada situada na Baviera, Alemanha. Andreas Münzhuber, de 37 anos, era membro sênior do grupo neonazista "Der III Weg" e estava em uma excursão com outras 30 pessoas. O acidente ocorreu no dia 29 de setembro, mas só foi divulgado pela mídia nos últimos dias.

Segundo informações, a vítima escorregou em uma raiz exposta e sofreu uma queda de aproximadamente 60 metros. A Untersberg, onde o incidente aconteceu, é historicamente conhecida como uma das montanhas favoritas de Adolf Hitler, localizada nas proximidades do “Ninho da Águia”, refúgio do ditador nazista.

A tragédia abalou os membros do grupo extremista, com alguns dos participantes da excursão ficando em choque e precisando ser resgatados de helicóptero.

Münzhuber era uma figura de destaque dentro do Der III Weg, organização neonazista fundada em 2013, que possui cerca de 600 membros na Alemanha, segundo informações do jornal britânico The Telegraph. Ele ocupava o cargo de tesoureiro do grupo, que é composto por ex-integrantes do Partido Nacional Democrático da Alemanha (NPD) e promove ideais extremistas.

Após sua morte, membros da comunidade neonazista criaram uma vaquinha online para arrecadar fundos destinados ao funeral de Münzhuber. Até o momento, mais de R$ 74 mil já foram arrecadados. Ele deixa uma filha de quatro meses e sua esposa.

A operação de resgate, que contou com o auxílio de dois helicópteros, foi complexa devido ao terreno acidentado da montanha. A imprensa alemã, por razões de privacidade, se referiu ao neonazista apenas como “Andreas M.”, mas seu nome completo foi divulgado pela campanha de doações.

