Grupos neonazistas se expandem e já estão no Pará

Grupos neonazistas se expandiram para todas as regiões do Brasil nos últimos 3 anos, com um aumento de 270% de janeiro de 2019 a maio de 2021.As células chegaram ao Pará. As informações são do Fantástico.

A antropóloga Adriana Dias, que se dedica a pesquisar o neonazismo no Brasil desde 2002, elaborou um mapa que aponta a existência de pelo menos 530 núcleos extremistas, podendo reunir 10 mil pessoas.

Os neonazistas são maioria nesses grupos. Adriana aponta semelhança entre essas facções: "Eles começam sempre com o masculinismo, ou seja, eles têm um ódio ao feminino e por isso uma masculinidade tóxica. Eles têm antissemitismo, eles têm ódio a negro, eles têm ódio a LGBTQIAP+, ódio a nordestinos, ódio a imigrantes, negação do holocausto".

Uma das coisas que dificultam a repressão a esses grupos, segundo a juíza federal e pesquisadora Cláudia Dadico, é a falta de uma legislação clara contra discursos de ódio no Brasil.

“Os casos que tenho acompanhado da Polícia Federal têm tido realmente um esforço grande no sentido de investigar e punir. O que ocorre é que muitas vezes alguns operadores do direito têm uma compreensão da liberdade de expressão que acaba, de certa forma, obstaculizando a punição desses crimes, que claramente não se situam dentro do campo da liberdade de expressão”, afirma a juíza.

O promotor de justiça do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro (Gaeco-RJ), Bruno Gaspar, é categórico: "a liberdade de expressão não é ilimitada. Ela não autoriza manifestação discriminatória ou preconceituosa."

A maioria dos núcleos neonazistas se concentra ainda na região Sul do Brasil, mas Adriana alerta que as células se espalharam para as cinco regiões do País. E a propagação das ideias acontece pelas redes sociais, com compartilhamento de discursos de ódio. Mas a violência acaba nas ruas, com ataque a grupos e pessoas.