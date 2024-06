Youtuber infantil é acusado de fazer apologia ao nazismo em redes socias

Um dos produtores de conteúdo mais populares do Brasil entre o público infantil, Ronaldo Souza, o 'Gato Galáctico', foi acusado de fazer apologia ao nazismo depois de fazer uma postagem no twitter (antigo X), nesta quinta-feira (27).

O post contém uma foto em que o youtuber aparece bebendo leite cru e na legenda ele propõe a descriminalização do item. Postagem veio após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal.

O ato revoltou internautas que o apontaram como um "apito de cachorro”, ou "dog whistle", termo utilizado para descrever mensagens com conotações racistas, xenofóbicas ou discriminatórias que são sutis ou codificadas. No caso do leite cru no copo, ele é considerado um símbolo usado por supremacistas brancos.

O assunto ficou entre os mais comentados do Twitter. Diante da repercussão negativa, internautas também apontaram preocupações com uma outra postagem do youtuber, no qual após um seguidor chama Ronaldo de “salvador da raça”, o Gato Galáctico responde apenas com um emoji batendo continência.

Nesta sexta-feira (28), depois de ser alvo de críticas, Ronaldo Souza se pronunciou: "Isso é uma mentira absurda. Abomino o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tenho envolvimento com grupos supremacistas, tampouco neo-nazistas".

O youtuber declarou que apagou a postagem pelo bem-estar da família e de qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida. "No meu canal, temos um compromisso diário com a mensagem que é transmitida a todos que nos acompanham e em hipótese alguma permitirei a disseminação de informações falsas", completou.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)