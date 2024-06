Irreconhecível? Antes e depois de Bianca Andrade, a "Boca Rosa", choca web

Bianca Andrade, mais conhecida como "Boca Rosa", se tornou um fenômeno da internet há mais de uma década. Desde os tutoriais de maquiagem no YouTube, a jovem conquistou milhões de seguidores e criou sua própria linha de cosméticos. Mas, junto com a fama, vieram as transformações físicas e as críticas que acompanham as mudanças.

Ao longo dos anos, Bianca experimentou diferentes visuais, desde o cabelo loiro platinado até o ruivo intenso, passando pelo moreno natural. Cada mudança era acompanhada por elogios e críticas, mas a influencer sempre se mostrou confiante e segura de suas escolhas.

Com o passar do tempo, Bianca Andrade também se rendeu aos procedimentos estéticos. Lipoaspiração, harmonização facial, preenchimento labial e diversos outros procedimentos foram realizados pela influencer, que sempre foi aberta sobre suas escolhas. As mudanças, no entanto, dividiram opiniões e geraram críticas sobre o "exagero" nas intervenções. Confira o antes e depois da influenciadora.

Recentemente, Bianca voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais, principalmente por conta de sua magreza. Fotos antigas da influencer foram resgatadas e comparadas com sua aparência atual, gerando comentários negativos e até mesmo ataques à sua saúde. Em resposta às críticas, Bianca se pronunciou em suas redes sociais, desabafando sobre o impacto negativo dos comentários e pedindo empatia por parte dos internautas.

"Tem uma galera no Twitter que falou que eu estou muito magra, que eu estou muito feia, que eu estou exagerando na harmonização. Eu realmente estou muito magra, nunca estive com esse peso em toda a minha vida, dá para ver pelo meu braço. Toda vez que eu emagreço meu rosto afunda aqui [no maxilar] e isso aqui [a bochecha] cresce. Eu até tenho harmonização, mas assim eu fiz há muitos anos", esclareceu.

"Dessa vez, eu emagreci de estresse mesmo. Estresse de trabalho, de não comer, não foi saudável, não foi maneiro. É importante lembrar que a gente não pode julgar o corpo do coleguinha, porque isso adoece as pessoas. Eu não faço preenchimento e não coloco o ácido hialurônico há muito tempo. A boca eu botei mais um pouquinho".

"Estou com essa cara porque realmente estou muito magra, não foi que eu exagerei e mesmo se eu quisesse ter colocado [feito procedimentos], se eu tivesse vontade de fazer, seria um problema meu, entende? E tem uma galera que toda vez que eu posto tutorial de maquiagem comentam que o meu rosto é torto. Pelo amor de Deus, parem com isso", desabafou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)