Bianca Andrade supera Anitta e é influencer mais admirada pelo mercado, segundo pesquisa

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, ocupa o topo da primeira edição do ranking Influence Marketing Scope, um estudo bienal sobre a dinâmica do mercado com dados obtidos via profissionais do mercado de marketing e comunicação. A pesquisa aponta, entre outros aspectos, os influenciadores mais admirados pelo mercado e as empresas com melhores campanhas com creators.

VEJA MAIS

Na primeira edição do estudo, a consultoria Scopen entrevistou 129 profissionais (101 responsáveis pelo marketing de influência em empresas anunciantes e 28 de agências especializadas) entre julho e novembro de 2023.

O estudo elencou os influenciadores mais admirados pelos entrevistados: Bianca Andrade, Anitta, Matheus Costa, Rafael Vicente e Silvia Braz (nesta ordem) conquistaram os primeiros cinco lugares.

Porém, os dados levantados pela pesquisa apontam que apenas 0,23% do faturamento das empresas torna-se investimento para o marketing de influência. As empresas para as quais os participantes trabalham faturaram, em média, R$ 5,8 bilhões em 2022. Em 2023, essas mesmas companhias destinaram, em média, R$ 1,3 milhão para a categoria.

A blogueira postou um vídeo nas redes sociais falando sobre suas inspirações. Bianca cita como as socielites, e agora empresárias, Kardashians, a influenciaram nessa trajetória.