Bianca Andrade eleva a temperatura com ensaio sensual em estilo cowgirl

A influenciadora Bianca Andrade, de 29 anos, incendiou as redes sociais na última sexta-feira (29) ao compartilhar um novo ensaio fotográfico em seu Instagram. Nas imagens, a empresária aparece com um biquíni cinza e botas brancas. Em algumas fotos, ela também usa um casaco de pelos e chapéu no estilo cowgirl, completando o look com um toque de glamour.

O ensaio faz parte de uma campanha publicitária para uma marca de protetor solar. Na legenda da publicação, Bianca brincou: "Salvame das queimaduras de sol", fazendo referência ao clipe da música "Sálvame" do RBD, onde os integrantes usam roupas semelhantes. A referência foi rapidamente notada pelos seguidores, que lotaram os comentários com elogios e comparações.

"Anahí tá diferente", comentou uma seguidora. "Eu não aguento a beleza surreal dessa mulher!!!", disse outra. "Meu Deus!", escreveu a influenciadora Gabriela Versiani, acrescentando emojis de foguinho.

Recentemente, Bianca Andrade retornou ao Brasil após dois meses em Londres, na Inglaterra, onde fez um intercâmbio para estudar novas possibilidades de negócios para sua marca de beleza, a Boca Rosa. Em entrevista, ela falou sobre como sentiu saudade do filho Cris, de dois anos.

"Não sei como eu vivi dois meses sem receber esse amor todos os dias de manhã. Ele é o bebê mais carismático, inteligente, engraçado, gostoso e amoroso que conheci", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)