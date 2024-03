Bianca Andrade reage após grave acusação sobre novo namorado italiano

Bianca Andrade está apaixonadíssima! A influenciadora apresentou aos seguidores o novo namorado, mas após comentários negativos sobre o novo relacionamento, ela se manifestou sobre o affair com Luca Daffrè.

Após o anúncio do novo namorado no último final de semana, surgiram rumores de que o modelo italiano teria se aproximado e engatado a relação com a empresária e ex-BBB em busca de “fama”. Prontamente, a Boca Rosa rebateu as acusações, e entrou em defesa do companheiro.

“Aaaah, a gente tá se usando HORRORRES (se é que vocês me entender)”, escreveu a Bianca Andrade, nos comentários de uma publicação no perfil ‘Segue Cami’, no Instagram. Na postagem em questão, um influenciador apontou afirmava que o novo namorado da famosa é sobrevivente de de reality show, atrás de fama.

Em tempo, Luca Daffrè ganhou popularidade ao participar da 16ª temporada do programa L’isola dei Famosi [A Ilha dos Famosos, em tradução livre]. O italiano foi o vice-campeão da edição, que foi ao ar em 2022. Antes, ele também participou do programa Ilha da Tentação, em 2018. Além de ser modelo, o rapaz também pratica natação e surf.