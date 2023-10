Aluno usa fantasia com apologia ao nazismo em festa de Halloween na UFRA

Um aluno, supostamente da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), utilizou uma fantasia com referências ao nazismo durante uma festa de Halloween, nesta sexta-feira (27). O evento foi organizado pelo Centro Acadêmico de Pesca e a Empresa Júnior (ACEEP) e ocorreu no estacionamento do prédio de Engenharia de Pesca da instituição.

O convite para a festa foi divulgado por meio das redes sociais do ACEEP. Concurso de fantasias com premiação em dinheiro, bebidas, música, venda de comidas e decoração temática foram anunciados. O encontro estava marcado para começar às 17h e terminar às 21h. A participação era gratuita.

Testemunhas que estavam no local afirmam que o rapaz, ainda não identificado, chegou vestindo roupa preta. Porém, com o anúncio do concurso de fantasia, ele teria começado a se paramentar. “Botou uma máscara de gás, botou um monte de medalha de nazismo e colocou umas medalhas como se fossem das roupas dos oficiais [do nazismo]”.

Posicionamentos

Em nota, o ACEEP, que organizou a festa, disse que repudia com veemência qualquer tipo de apologia ao nazismo e que a instituição não compactua com ideologias que promovem o ódio a discriminação e violência. “O nazismo é uma página sombria da história da humanidade que causou inúmeras tragédias e sofrimento”, diz o comunicado.

“O centro acadêmico, em colaboração com outras entidades ligadas a Engenharia de Pesca e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), reafirma seu compromisso em acionar as autoridades competentes e a direção da universidade com o intuito de identificar o responsável por quaisquer atos de apologia o objetivo é assegurar que a justiça seja feita”.

A nota finaliza com um pedido do ACEEP: “Solicitamos àqueles que estiveram presentes no evento que colaborem com a investigação, fornecendo quaisquer evidências que possam ser úteis na apresentação da denúncia às autoridades, a fim de identificar o culpado”, frisa o centro acadêmico.

A União dos Centros Acadêmicos também fez uma manifestação contrária ao ocorrido e afirma que “repudia veementemente o lamentável incidente ocorrido durante uma festa estudantil, onde ocorreu apologia ao nazismo. Esta atitude é inaceitável e vai contra os princípios de respeito, tolerância e diversidade que defendemos em nossa comunidade acadêmica”.

Além disso, a organização também reforça o pedido de ajuda, com fotos e vídeos de quem estava na festa, nas investigações. “É imperativo que nossas festas e eventos sejam espaços seguros, promovendo a inclusão e a harmonia entre os estudantes, e não toleraremos qualquer forma de ódio ou discriminação”.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou um posicionamento à UFRA e aguarda retorno.