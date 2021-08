Telhado da igreja de Nossa Senhora de Fátima desaba

O telhado do novo prédio da Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, localizada no bairro do Triângulo, em Santa Izabel do Pará, desabou na manhã desta segunda-feira, 2, no momento em que trabalhadores enchiam a estrutura de cimento. Não houve feridos.

A estrutura estava sendo reconstruída depois do desabamento do antigo prédio, ocorrido em agosto do ano passado.

De acordo o responsável pela igreja, padre Paulo, não se sabem os motivos que levaram ao desabamento. Uma equipe técnica será enviada ao local, para apurar o caso, ainda segundo o padre.

Através do perfil oficial da igreja em uma rede social, o religioso pediu: “Vamos encarar com serenidade este momento. Unidos vamos trabalhar com a mesma garra e dobrando os joelhos vamos levantar nossa cabeça e erguer nossa igreja”.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que até o final da tarde desta segunda-feira, disse que não foi acionado para a ocorrência.

Procurada, a igreja ainda não informou o valor do prejuízo causado pelo desabamento.

